DASK bir haftada 10 milyon TL’ye yakın tazminat ödedi

Depremin hemen ardından başta DASK olmak üzere tüm sigorta şirketleri seferber olurken, hasar tespit çalışmaları ve sigortalı olan hasarların tazminat ödemelerine ise hızla başlandı. Sigorta sektörü DASK dâhil geride kalan bir haftada 10 milyon TL'ye yakın bir tazminat ödemesi gerçekleştirirken, bölgede 100'den fazla sigorta eksperi hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı ve TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem depremin yarattığı hasarı ve çalışmaları yerinde görmek amacıyla geçen hafta İzmir'de temaslarda bulundu.

2 bin 462 hasar dosyası açıldı

Bu ziyaret sonrası TSB’den yapılan açıklamada, “Tüm paydaşlarımızla birlikte depremin acılarını azaltabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sigorta eksperlerimizin çalışmaları tamamlandığında tüm sigortalılarımızın teminatları kapsamında tüm hasarları eksiksiz karşılanacaktır. Sigorta sektörümüz sigortalı vatandaşlarımızın yanındadır” denildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi: “5 Kasım 2020 tarihi itibarıyla sigorta şirketleri kasko, tekne, nakliyat, mühendislik ve yangın branşlarında toplam 2 bin 462 hasar dosyası açarken, sonuçlanan dosyalar için sigortalılarına 2,8 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. Bunun yanı DASK’ tan ise 12 bin 770 ihbar bildiriminde bulunan 14 ilimizde Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, 153 dosya için 6,3 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı.”

Ayda 15 TL’ye zorunlu deprem sigortası

İl ve bölge bazında değişkenlik gösterse de ayda ortalama 15 TL gibi bir tasarrufla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırarak konutların güvenceye alınabildiğine dikkat çekilen TSB açıklamasında, "Sigorta varlıkların korunması için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bu konuda farkındalığın oluşması için yıllardır sigorta şirketlerimiz, paydaşlarımız, kamu kurumlarımız, DASK ve STK’lar pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Sigorta sektörü, bir doğal afet durumunda normal hayat koşullarına bir an önce dönebilmek için çok önemli bir misyon üstleniyor. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak, poliçeyi her yıl yenilemeyi ihmal etmemek ve bunu ihtiyari sigorta ürünleriyle desteklemek büyük önem taşıyor. İzmir depremi de başta hayat ve sağlık olmak üzere konut, işyeri ve kasko sigortası ile varlıklarımızın sigorta güvencesi altına alınmasının son derece önemli olduğunu gösterdi" denildi.