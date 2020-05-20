Demir Sağlık gençlerin bayramını ‘reklam filmiyle’ kutladı

Demir Sağlık, bu sene 101. yılını kutladığımız Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir reklam filmi hazırladı. Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu bayramda gençlere yer verilen reklam filminde geleceğimizin sigortası oldukları vurgulanıyor.

Sanatta, eğitimde, sağlıkta bizi ileriye taşıyacak olanların gençler olduğu anlatılan reklamda, bizi bugünlere getiren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e de teşekkür ediliyor.