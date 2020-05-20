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    HaberlerSigorta Haberleri Demir Sağlık gençlerin bayramını ‘reklam filmiyle’ kutladı
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    20.05.2020 - 13:12 |

    Demir Sağlık gençlerin bayramını ‘reklam filmiyle’ kutladı

    Demir Sağlık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir reklam filmiyle kutluyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin yer aldığı filmde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e de teşekkür ediliyor.

    Demir Sağlık gençlerin bayramını ‘reklam filmiyle’ kutladı

    Demir Sağlık, bu sene 101. yılını kutladığımız Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir reklam filmi hazırladı. Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu bayramda gençlere yer verilen reklam filminde geleceğimizin sigortası oldukları vurgulanıyor.

    Sanatta, eğitimde, sağlıkta bizi ileriye taşıyacak olanların gençler olduğu anlatılan reklamda, bizi bugünlere getiren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e de teşekkür ediliyor.

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