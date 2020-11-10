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    HaberlerSigorta Haberleri Depremde yaralanırsanız ferdi kaza sigortası tedavi masrafını öder mi?
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    10.11.2020 - 17:05 |

    Depremde yaralanırsanız ferdi kaza sigortası tedavi masrafını öder mi?

    Quick Sigorta, yaşanan deprem felaketinden sonra sigortalıların aklına takılan sorulara Quick Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan videolarla yanıt veriyor.

    Depremde yaralanırsanız ferdi kaza sigortası tedavi masrafını öder mi?

    Quick Bilgi Merkezi, “Depremde yaralanırsanız Ferdi Kaza Sigortası tedavi masraflarınızı öder mi?” sorusunun cevabını yayınladığı bir video ile sigortalılarına açıkladı. Quick Sigorta Yangın ve Sorumluluk Sigortaları Müdürü Serhat Akyol, videoda şu bilgilere yer verdi: “Ferdi kaza sigortası sigortalıyı poliçe süresi boyunca yaşayacağı kazalara karşı güvence altına alır. Poliçenin ana teminatları içerisinde deprem esnasında yaşanan yaralanmalar yer almaz. Ancak poliçeye eklenecek ek deprem teminatı ile yaşanabilecek kazalarda güvence altına alınabilir.”

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