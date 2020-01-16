Dijital ortamda kimliğinizi 210 TL’ye koruyun

Kredi kartı bilgilerim çalındı mı? E-Mail şifrem kötü niyetli kişilerin eline geçti mi? ATM’den para çekerken kapkaça uğrasam ne yapabilirim?” Evet, “Bireyin bilgisi ve yetkisi haricinde kimlik bilgilerinin fiziken ve/veya teknolojik imkânların kullanımı ile ele geçirilmesi” olarak tanımlanan kimlik hırsızlığından bahsediyoruz. Kimlik hırsızlığına karşı Quick Sigorta’nın yeni ürünü QKimlik Koruma Sigortası ile korunabilirsiniz.

180 derecelik koruma

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, QKimlik’in gerçek bir koruma sigortası olduğunu söylüyor. QKimlik’in piyasada siber güvenlik olarak bilinen ürünleri de içerdiğini belirten Yaşar, “Yaş grupları itibariyle, gençler için siber güvenlik daha bir önem arz ediyor. QKimlik ile dijital ortamlarda kimliğin, pasaport bilgilerinin, kredi kartlarının ve her türlü kişisel bilgilerin, sosyal medya hesaplarının korunması ve ortaya çıkabilecek suistimallerde oluşan itibar kayıplarında danışmanlık hizmeti de içeriyor. Bunun dışında emekli vatandaşlarımıza ATM’lerden para çekerken de koruma hizmeti veriyor. Hem dijital ortamda hem fiziki ortamlarda tam 180 derecelik bir koruma sağlıyor” diyor.

Gençlere ulaşacağız

“QKimlik ile sigortaya uzak olan genç nesli sigortaya alıştırmak istiyoruz” diyen Yaşar, “Gençlerimiz web’de, cep telefonlarında çok vakit geçiriyor. Bu arada birçok bilgilerini de paylaşıyorlar. Bir anda tüm bilgiler verilmiyor belki ama parça parça, anne kızlık soyismi, pasaport numarası, mail adresi gibi birçok şey paylaşılıyor. Maalesef bunlar kötü niyetli kişilerce toplanıyor ve birleştiriliyor. Ya da bizim adımızın karıştığı bir takım olaylar olabiliyor” şeklinde konuşuyor.