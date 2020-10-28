Doğa Sigorta’ya Bronz Stevie Ödülü

Pandemi sebebiyle ertelenerek online gerçekleştirilen ödül töreni ardından, ödül nihayet Doğa Sigorta Merkez Ofisi’nde kendisine ayrılan yerine kavuştu. Ödül, Doğa Sigorta’nın etkinlik ajansı Vitamin Ajans’ın ortakları Merve Berker Uysal ve Kemal Kayahan, İş Geliştirme Müdürü Ömer Erdoğan tarafından Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ve Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler’e takdim edildi.