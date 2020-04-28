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    HaberlerSigorta Haberleri Dr. Allianz ile online görüşebilirsiniz
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    28.04.2020 - 18:24 |

    Dr. Allianz ile online görüşebilirsiniz

    Allianz Türkiye, sağlık sigortası sahibi müşterilerine 7 gün 24 saat ücretsiz tıbbi danışmanlık sunduğu Dr. Allianz hizmetinin kapsamını genişletti. Telefon ile yapılan danışmanlığa, yazılı ve görüntülü görüşme seçenekleri de eklendi.

    Dr. Allianz ile online görüşebilirsiniz

    Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir; sağlık branşındaki yaklaşık 1.3 milyon Allianz müşterisine önemli bir deneyim yaratma hedefiyle değişen ihtiyaçlara göre yenilikçi ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

    Özdemir, “Sağlık müşterilerimiz 2015 yılından bu yana akıllarına takılan, bilgi almak istedikleri tıbbi konularda 7/24 Dr. Allianz hattımızı arıyor; doktor ve hemşirelerden oluşan deneyimli bir ekipten ücretsiz hizmet alıyor. Dr. Allianz’ın hizmet kapsamını daha da geliştirmek üzere hayata geçirmeyi planladığımız uygulamalara; koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hız verdik. Toplumsal sorumluluğumuz doğrultusunda; bu olağanüstü dönemde müşterilerimize daha fazla kanaldan hizmet verebilmek amacıyla sesli hizmetimize, online platformlarımızdan yazılı ve görüntülü görüşme seçeneklerini de ekledik” dedi.

    9 branşta görüntülü randevu

    Bir yandan dünyadaki dijital yenilikleri takip ederken, bir yandan da ürün ve hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini dile getiren Özdemir, şunları söyledi: “Liderliğini üstlendiğimiz sağlık branşında da sigortalılarımız bizden; onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her an yanlarında olmamızı bekliyor. Dr. Allianz hizmetimize yeni eklediğimiz hizmetlerle müşterilerimize; en çok ihtiyaç duydukları anda tıbbi konularda; telefon, videolu görüşme ya da webchat ile akıllarına takılanları danışabilecekleri bir platform yarattık. Bu döneme özel hayata geçirdiğimiz bir başka uygulamamız da; Allianz’ın anlaşmalı uzman muayenehane hekimlerinin; randevu alan sigortalılarımız ile görüntülü iletişim kurabilmesi oldu. Bu platform üzerinden müşterilerimize; kadın doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dâhiliye; genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, dermatoloji, ortopedi ve kardiyoloji branşlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu hizmet poliçe teminat ve limitlerini de kesinlikle etkilemiyor.”

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