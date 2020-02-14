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    HaberlerSigorta Haberleri Elazığ ve Malatya’da sigortacılar yaraları sardı
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    14.02.2020 - 07:00 |

    Elazığ ve Malatya’da sigortacılar yaraları sardı

    Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Elazığ ve Malatya’da deprem sonrası ilk 1 haftada 150 bin liraya yakın tazminat ödendiğini ve 10 milyon liranın üzerinde tazminat ayrıldığını söyledi

    Elazığ ve Malatya’da sigortacılar yaraları sardı

    Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Elazığ merkezli depremlerin ardından depremden en çok etkilenen iller Elazığ ve Malatya’yı ziyaret etti.
    Bölgede faaliyet gösteren acente ve hasar eksperlerinin katıldığı toplantıda konuşan Benli, “Sigorta şirketlerimiz üzerine düşen görevleri yapmak üzere depremin hemen sonrası hasar tespitine başladı ve ara vermeden çalışmalara devam ediyorlar. Sigortalılarımızın yanındayız” dedi.

    ‘Sigortalılık artmalı’

    Doğal afetler sonrası Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra konut ve işyeri sigortası ile kaskonun öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Benli şunları söyledi:
    “Zorunlu Deprem Sigortası dışında hasar ihbarlarına bakarsak, tüm şirketlerin verileri dahil, ilk 1 haftada deprem bölgesinden 753 hasar başvurusu oldu. Bu hasarların 473’ü Elazığ’dan, 202’si Malatya’dan, 78’i diğer illerden geldi. 753 hasar ihbarının 355’i konut, 377’si işyeri, 14’ü kasko ve 7’si ise diğer sigorta hasarlarıydı.

    Arama kurtarma çalışmaları için kritik 72 saatin tamamlanmasıyla sektörümüz hızla hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk haftada yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 150 bin liraya yakın tazminat ödemesi yapılırken, 10 milyon liranın üzerinde tazminat ayrıldı.”

    Türkiye genelinde konut sigortalılık oranı ortalama yüzde 22, işyeri sigortalılık oranı ortalama yüzde 37 düzeyinde. Türkiye genelindeki araçların da yüzde 25.5’unun kasko sigortası var. Elazığ ve Malatya’daki sigortalılık oranlarının her 3 sigorta türünde de Türkiye ortalamasının altında kaldığını belirten Benli şöyle konuştu:

    “Elazığ ve Malatya’nın hem sınai gelişmişliği, hem yoğun nüfusu göz önüne alındığında, sigortalılık oranlarının çok yetersiz kaldığını gözlemliyoruz. Uzun vadeli planımız Elazığ ve Malatya başta olmak üzere fay hatları üzerindeki illerimizde deprem ve sigorta bilincinin gelişmesi için çalışmak ve sigortalılık oranlarını yukarı çekmek.

    Sigorta sektörü, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, yerel yönetimler, sigorta acenteleri el ele verip deprem güvenceli bir Türkiye için çalışacak.”

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