‘En Akıllı Yol’un sigorta aracısı Marsh Türkiye oldu

Projenin sigorta programı, söz konusu otoyolun, inşaat döneminde gerçekleştirilen sigorta teminatlarının yanı sıra işletme döneminde Sabit Kıymet Sigortası; Kâr Kaybı Sigortası, Terör ve Teröre Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası ve İşveren Sorumluluk Sigortası ve sair zorunlu sigorta çeşitlerini kapsıyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Ankara-Niğde Otoyolu; 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda. Otoyolun 1’inci kesimi olan 119 km’lik Ankara – Acıkuyu Kavşağı ile Alayhan Kavşağı – Gölcük Kavşağı arasındaki 59 kilometrelik 3’üncü kesimi 5 Eylül itibarıyla trafiğe açılıyor. Toplam 152 kilometre uzunluğundaki Acıkuyu Kavşağı – Alayhan Kavşağı arasındaki 2’inci kesimin de 2020 yılı içerisinde açılması hedefleniyor.

Dünyada riskler belirgin şekilde artıyor

Marsh’ın, Türkiye’nin önemli altyapı projelerinde yer almasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyleyen Marsh Türkiye Eş CEO’su Tarık Serpil; “Yakın geçmişte Türkiye’nin bütün önemli altyapı projelerinde broker olarak görev aldık. Dünyada riskler belirgin bir şekilde artmaya devam ediyor. Optimum seviyede risk transferini sağlamak amacıyla proje veya varlıkların derinlemesine risk profillerinin çıkarılması, hem geçmişe hem de ileriye dönük olarak riskleri proje katılımcıları arasında doğru bir şekilde tahsis etmek çok önemli. Marsh olarak, tüm dünyada ve Türkiye’de uzman ekiplerimiz aracılığıyla, ülkeler için kritik öneme sahip bu gibi projelerde görev alıyoruz. Bundan sonra da önemli projelerin hayata geçirilmesinde rol almaya devam edeceğiz” dedi.