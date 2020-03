Eşya sigortası, eşyalar için risk oluşturan yangın, hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve her türlü durumlar için eşyalarınızı güvence altına alan bir sigorta türüdür. Ayrıca bazı özel sigorta şirketleri ürüne ücretsiz olarak dahil edilen asistan paketi ve acil ambulans hizmetini de sunmaktadır.



Eşya sigortasından kimler yararlanabilir?



Eşya sigortasından, on sekiz yaşını dolduran ve medeni hakları kullanma ehliyetine haiz herkes yaralanabilmektedir.



Eşya sigortasının faydaları



Eşya sigortası, geniş kapsamlı teminatlar sunmaktadır. Hırsızlık, cam kırılması, her türlü su baskını gibi pek çok tehlikeye karşı eşyalar tek bir poliçe ile güvence altına alınmaktadır. Eşya sigortasında, ev eşyaları içerinde bulunabilecek; sanat eserleri, antikalar, mücevher, ziynet eşyaları, değerli madenlerden yapılan eşyalar, kıymetli halılar toplam eşya bedelinin genellikle %30’u ile sınırlı tutulmaktadır. Bazı teminat yüzdeleri bu değerli eşyaların kasada, dolap ya da çekmecede saklanması ve kilitli tutulması şartı ile verilmektedir.



Günlük kullanıma yönelik kıymetli eşyalar için kilit altında olması şartı aranmadan toplam eşya bedelinin belli bir yüzdesine kadar ( gibi) hırsızlık teminatı verilmektedir. Hisse senedi ve tahvil benzeri kıymetli kağıtlar teminat dışında bırakılmaktadır.



Belli bir değere kadar nakit para ve döviz teminat kapsamında olmaktadır. Bu değerlerin ile sigorta acentesi yetkili temsilcisi ile görüşülerek öğrenilmesi gerekmektedir. Değer yükseltimi veya azaltımı durumları da sigorta şirketlerinin insiyatifi ölçüsünde değişebilmektedir. Genel olarak ise tüm eşya sigortası poliçelerinde aynı yüzdeler görülmektedir.



Eşya sigortasına başvuru



Eşya sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve form doldurarak başvuruda bulunmak için özel bir sigorta şirketine başvuruda bulunulabilir.



Prim tutarı ve ödeme koşulları



Eşya sigortasının prim tutarları, standart olmayıp, sigortalanacak eşyanın cinsi başta olmak üzere çeşitli etmenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Sigorta şirketleri de birbirinden farklı yıllık prim tutarları ile aylık ödemeler belirleyebilmektedir. Bu aylık ödemeler konusunda kredi kartı ile ödeme seçenekleri de sunmaktadırlar.



Eşya sigortasının süresi



Eşya sigortalarının süresi, bir yıldır. Eşya sigortası yaptıran kişinin aksi yönde beyanı olmadığı müddetçe, takip eden yıllarda günün koşullarına uygun olarak otomatik olarak yenilenmektedir.



Eşya sigortası hangi alanlarda yapılabilir?



Hava taşımacılık, kargo, cam kırılması, yangın, fırtına, sel ve su baskını, kar ağırlığı, dahili su hasarları eşya sigortasının risk faktörleri arasında bulunur. On sekiz yaşını dolduran herkes, eşya sigortası yaptırmaya ihtiyaç duyabilmektedir. Özellikle değerli eşyalar için bu sigorta türü tercih edilebilir. Sigortanın kapsamını belirlemek için hangi eşyaya dair zararların poliçe kapsamında yer alıp almadığı detaylı bir şekilde incelenmelidir. Yer alması istenen teminat güvenceleri varsa sigorta temsilcisi ile bu konuda konuşulması sonucu poliçeye ek güvenceler eklenebilmektedir.



Eşya sigortası kapsamında bilinmesi gerekenler



DASK, yani zorunlu deprem sigortası; yalnız deprem için belirli limitler dahilinde geçerli olan bir üründür. Evin içindeki eşyalar ile kıymetli varlıkları güvence altına almak için DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanında bir de ev ve eşya sigortası yaptırılabilmektedir. Ev ve eşya sigortası, kanunen zorunlu bir sigorta ürünü değildir. Uzun seneler emek verilerek evler ve eşyalar için dışarıdan gelebilecek risklere karşı korunmak için ev ve eşya sigortası yaptırılmaktadır.



Kiracılar, ev ve eşya sigortası ev sahipleri gibi yaptırabilirler. Ev sahipleri; hem eşyalarını hem evlerini güvence altına almak için ev ve eşya sigortası yaptırırlar. Kiracılar ise, sadece eşyalarını hırsızlık, yangın, su baskını ve deprem risklerine karşı eşya sigortası ile sigortalatmaktadır. Eşya sigortası yaptırmak için başvuru akabinde ev sahibi veya kiracının kimlik numarası, evin açık adresi, evdeki eşyaların toplam bedeli gibi bilgilerin yetkili sigorta acentelerine iletilmesi yeterlidir.