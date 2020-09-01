Evcil hayvanlarınızda sigorta kapsamında

Pakette seçime bağlı olarak yer alan teminat ile sigortalılar, evcil hayvanları için anlaşmalı veteriner kliniklerinde; veteriner hekim muayenesi, tırnak kesimi, göz temizliği; kulak temizliği, parazit damlası veya pire tasması hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz faydalanabiliyor. Evcil Hayvan Asistans Hizmeti, istenirse 30 TL sabit net prim ile poliçelere eklenebiliyor. Allianz Türkiye olarak çeviklik üzerine kurdukları iş stratejileri doğrultusunda daha sade, kolay anlaşılır ve zengin içerikli ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün; “4 milyon evcil hayvanın sahiplenildiği ülkemizde, bu tarz bir girişimde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Teminatımızın kapsamı sadece kedi ve köpek dostlarımız ile sınırlı değil; evcil kuşlar, evcil balıklar, evcil sürüngen ve evcil kemirgenleri de kapsama dahil ettik. Allianz Türkiye olarak müşteri merkezli vizyonumuzla müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirleyip yenilikçi ürünlerimizle onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Üç gün ücretsiz konaklama hizmeti

Evcil Hayvan Asistans Hizmeti ile sunulan ücretsiz hizmetlerin dışındaki tüm unsurlar için Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Taban Fiyat Tarifesi esas alınıyor. Sigortalılar, anlaşmalı veteriner kliniği ve evcil hayvan dükkanlarında yüzde 20’ye varan indirimlerden faydalanabilirken; anlaşmalı pansiyonlarda yılda üç gün ücretsiz konaklama hizmetinden de yararlanılabiliyor. Kedi ve köpeklerin yanı sıra evcil kuş (muhabbet kuşu, bülbül, saka, kanarya papağan vb.); akvaryumda beslenen evcil balıklar, evcil sürüngen (iguana, kaplumbağa) ve evcil kemirgen (hamster) gibi hayvanlar da paket kapsamında değerlendiriliyor