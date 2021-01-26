Groupama’ya ‘En iyi işveren’ sertifikası

Sertifikasyon sürecinde şirketlerin genel stratejisi, İK stratejisi, liderlik, organizasyon, değişim yönetimi, dijitalleşme, çalışma ortamı; sürdürülebilirlik, çeşitlilik, ortak değerler ve tüm insan kaynakları uygulamalarını değerlendiren; Uluslararası Top Employer Enstitüsü’nün verdiği “En İyi İşveren” sertifikası dünya genelinde yalnızca bin 666; Türkiye’de ise sayılı şirkette bulunuyor. Groupama Türkiye ise hayat dışı branşta faaliyet gösteren sigorta şirketleri arasında bu sertifikaya sahip olan ilk kuruluş olarak dikkat çekiyor.

Uluslararası Top Employer Enstitüsü’nden alınan “En İyi İşveren” sertifikasının önemine değinen Groupama Sigorta İnsan Kaynakları; Eğitim ve İç İletişim’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Yılmazyavuz; “Hayat dışı sigorta şirketleri arasında bu sertifikaya sahip tek şirket konumundayız ve bundan dolayı gururluyuz. Çalışan odaklı yaklaşımımız, çalışanlarımıza verdiğimiz değer ile çalışan bağlılığımızı arttırarak kazandığımız bu sertifikayı sürekli kılmayı hedefliyoruz. Şirketimizin marka algısı ve işveren marka yaklaşımımızı güçlendirmek ve nitelikli insan kaynağına sahip olmak her zaman önceliklerimiz arasında bulunuyor. Gelecek yıllarda da İnsan Kaynakları trendlerini yakından takip edip uygulayarak sektörümüzdeki öncü şirket imajına uygun aksiyonlar almaya devam edeceğiz” dedi.