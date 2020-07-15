Haluk Levent ile aynı sahnede şarkı söyleyecekler

Haluk Levent, içinde doğa ve müzik aşkı olan herkesi, bu şarkıyı söylemeye ve çalmaya davet ediyor. Doğaya Mektup Şarkı Yarışması, 12 Temmuz’da başlıyor.

Yarışma kapsamında Çünkü Başka Sen Yok şarkısını enstürmanla çalan ya da seslendiren katılımcıların performansları jürilerin beğenisine sunulacak. Gelen kayıtlar arasından jüri tarafından seçilen 10 şarkı her Cuma @nnturkiye Instagram hesabında oylamaya sunulacak.

Beş hafta sonunda en çok oy alan 10 performans sahibi Çünkü Başka Sen Yok Konseri’nde Haluk Levent’in misafiri olurken, bu 10 kişiden ilk 3’e giren performans sahipleri ise sahnede Haluk Levent’e eşlik edecek. İlk oylama 17 Temmuz Cuma günü yapılacak, son katılım tarihi 13 Ağustos Perşembe olan yarışmanın sonuçları 24 Ağustos günü açıklanacak.