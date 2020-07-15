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    HaberlerSigorta Haberleri Haluk Levent ile aynı sahnede şarkı söyleyecekler
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    15.07.2020 - 12:46 |

    Haluk Levent ile aynı sahnede şarkı söyleyecekler

    NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik tarafından hayata geçirilen “Doğaya Mektup” farkındalık projesine ilgi hâlâ devam ediyor. Sosyal sorumluluk derneği AHBAP’ın da kurucusu olan son dönemin öne çıkan sanatçılarından Haluk Levent’in de destek verdiği proje kapsamında doğa için bestelenen “Çünkü Başka Sen Yok” temalı şarkı, şimdi milyonların sesi oluyor.

    Haluk Levent ile aynı sahnede şarkı söyleyecekler

    Haluk Levent, içinde doğa ve müzik aşkı olan herkesi, bu şarkıyı söylemeye ve çalmaya davet ediyor. Doğaya Mektup Şarkı Yarışması, 12 Temmuz’da başlıyor.

    Yarışma kapsamında Çünkü Başka Sen Yok şarkısını enstürmanla çalan ya da seslendiren katılımcıların performansları jürilerin beğenisine sunulacak. Gelen kayıtlar arasından jüri tarafından seçilen 10 şarkı her Cuma @nnturkiye Instagram hesabında oylamaya sunulacak.

    Beş hafta sonunda en çok oy alan 10 performans sahibi Çünkü Başka Sen Yok Konseri’nde Haluk Levent’in misafiri olurken, bu 10 kişiden ilk 3’e giren performans sahipleri ise sahnede Haluk Levent’e eşlik edecek. İlk oylama 17 Temmuz Cuma günü yapılacak, son katılım tarihi 13 Ağustos Perşembe olan yarışmanın sonuçları 24 Ağustos günü açıklanacak.

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