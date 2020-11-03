'Hayat’ düştü; sektörün büyüme hızı geriledi

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), son açıkladığı verilere göre, yılın 9 ayında yüzde 22.4 büyüyen sektörde 59.2 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti. Enflasyondan arındırıldığında, sektörde reel büyüme yüzde 9.6 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde hayat dışı (elementer) sektör yüzde 17, (reel yüzde 4.7), hayat branşı ise yüzde 52.4 (reel yüzde 36.4) büyüme kaydetti.

Rakamları sırayla verdikten sonra, sektörde 9 aydaki büyümenin dinamiklerini biraz daha detaylı inceleyelim: Sektörde yılbaşından beri çok hızlı büyüyen ve sektörün genel büyüme hızını da yukarı çeken hayat branşının, eylül ayında biraz irtifa kaybettiği dikkat çekiyor. Söz konusu branşta 9 aydaki büyüme, 8 aylık döneme göre 11.9 puan geriledi. Hayatın büyüme hızındaki gerileme, sektörün genel büyüme hızının da 9 aylık dönemde ilk 8 aya göre, 1.4 puan düşmesinde etkili oldu. Hayat dışı sektörde ise istikrarlı büyüme sürüyor.

Oto sigortaları reel olarak daralıyor

Ocak-Eylül döneminde yılın 8 ayında olduğu gibi yüzde 17 büyüyen hayat dışında, 9 ayda pazar payı yüzde 10’un üzerinde olan branşlardan genel zararlar yüzde 31 (reel yüzde 17.22, yangın ve doğal afetler yüzde 26.12 (reel yüzde 12.86), hastalık/sağlık ise yüzde 21.76’lık (reel yüzde 8.96) büyüme hızı ile en hızlı büyüyen branşlar olarak dikkat çekiyor. Ocak-Eylül döneminde sektörün lokomotif branşı oto sigortalarında ise reel daralma gözleniyor. 9 aylık dönemde, trafik reel olarak yüzde 1.66, (nominal artış yüzde 9.9), kasko ise yüzde 0.74 düşüş (nominal artış yüzde 10.92) kaydetti.

Mayısta dip yapan sektör ‘normalleşme’yle toparlandı

Biraz da geçmiş aylardaki verileri kısaca hatırlayalım: Yıla hızlı bir başlangıç yapan ocak ayında yüzde 33.4 büyüyen sektörde salgının da etkisiyle genel büyüme hızı, ocak-mayıs döneminde yüzde 15.9 ile dip yaptı; hayat dışı (elementer) sektörde reel büyüme hızı yüzde ‘0’a düştü. Normalleşme sürecinin başladığı hazirandan itibaren sektörde büyüme yeniden hızlanmaya başladı. İlk 6 ayda yüzde 21 (reel yüzde 7.5) büyüyen sektörde prim artışı, ocak-temmuz döneminde yüzde 23.7 (reel yüzde 10.66), 8 aylık dönemde de yüzde 23.8 (reel yüzde 10.8) olarak gerçekleşti.