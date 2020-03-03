Hayat sigortasının genel şartları nelerdir?

Hayat sigortası yaptıran bireyler vefat durumunda sevdiklerini bir nevi güvence altına alır. Banka kredisi çeken tüm bireylerin hayat sigortası yaptırması banka tarafından zorunlu tutulur. Sigortalı bu şekilde herhangi bir ölüm durumunda yakınları için finans kaynağı ayırmış olur.

Hayat Sigortası Nedir? Neden Yaptırılmalıdır?

Genel olarak kalıcı bir hastalık, olası bir yaşam kaybı ya da kritik hastalık durumlarında hem kendinizin hem de sevdiklerinizin yaşam standartlarını koruyabileceği finansal risk ya da yatırım ürünüdür. Hayat sigortasında ana teminat vefat olmaktadır. Teminatlar sigortalının vefat etmesi durumunda devreye girer.

Sigortalının önceden belirlemiş olduğu kanuni varisleri ya da kişilere sigorta poliçesinde belirlenen teminatlar vefat durumunda ödenir. Bu şekilde kişinin yakınlarının yaşam standartlarının vefat sonrasında da korunması sağlanabilir. Vefat teminatı dışında;

Kaza sonucu vefat

Kaza sonucu Maluliyet

Kaza sonucu Tedavi Masrafları

Kritik hastalıklar

Gibi teminatlara sahip olmak için ise ek primler ödenebilir.



Kaç Çeşit Hayat Sigortası Vardır?



Hayat sigortası iki kısma ayrılır:

Tam Korumalı Hayat Sigortası: Risk durumunun gerçekleşmesi durumunda poliçe özelliklerine de bağlı olarak geride kalanlara ya da sigortalıya maddi güvence sağlar. Bu üründe teminat tutarları yüksek olur. Bu nedenle birikim yapılması söz konusu değildir.

Birikimli Hayat Sigortası: Kendiniz ve sevdikleriniz için finansal gelecek planlaması yapmanıza imkan verir. Tam korumalı hayat sigortasında olduğu gibi risk durumlarına karşılık kendinizin ve sevdiklerinizin de finansal etkilerini minimum oranlara çeker. Bu sigorta çeşidinde teminat tutarları daha düşük olmaktadır. En önemlisi de birikim yapmanıza olanak tanır.

Hayat Sigortaları Hangi Teminatları İçerir?

Vefat teminatı hayat sigortalarının ana teminatıdır. Bununla beraber şu teminatları da içerebilir:

Kaza sonucunda vefat durumu

Kaza sonucunda daimi maluliyet

Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet

Kaza sonucu tedavi masrafları

Toplu taşıtta kaza sonucu vefat

Tehlikeli hastalıklar

İşsizlik

Birikim teminatı

Hayat Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Meslek, yaşam biçimi, medeni hal gibi durumlar hayat sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken durumlardır. Bu kriterler baz alınarak ihtiyaca en uygun olan ürünün seçilmesi gereklidir. Özellikle riskli bir meslek grubunda çalışanlar için risk ürünleri daha anlamlı bir hale geliyor. Bazı nedenlerden dolayı birikim yapmak isteyen bireyler için ise oldukça ideal bir finansal üründür.

Hangi çeşit hayat sigortasını yaptırmanız gerektiğine karar vermeli ve hayat sigortası teklifinde yer alan sorulara doğru bir şekilde cevap vermeniz gerekmektedir. Verilen cevapların yanlış olması durumunda sigorta şirketinin sözleşmeden cayma hakkı bulunur.

Hayat Sigortasının Kapsama Alanı Nedir?

Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir. Hatta hayatta kalma şartı var ise lehdar da aynı kişi olabilir. Bir kimsenin hayatı bu kimsenin herhangi bir izni ya da bilgisi olmasa bile sigortalanabilir. Üçüncü kişi çeşitli bedelleri ödeyerek o kimseyi sigortalı yapabilir. Ancak sigorta ettiren üçüncü kişi hayat sigortası yapacağı kişinin hayatının devamında maddi ve manevi menfaati bulunmalıdır.

Sigortacı sigorta yaptıran kişinin sözleşmede belirtilen haller ve şart kapsamında vefatını ya da sözleşmede belirtilen süreden fazla yaşama ihtimalini sigorta edebilir. Ancak; Küçüklerin, Mahcurların, Mümeyyiz olmayanların ölümü şart konularak sigorta yaptırmak batıl olur. Bunların hayatı üzerine sigorta yapılması geçerli olacaktır. Tüm durumlarda vefat gerçekleştiğinde sigortalının ölüm tarihindeki riyazi ihtiyati olarak ödenmektedir.