‘İstanbul Finans Merkezi’nin ilk global markası olacağız’

Aradan geçen 10 aylık süre içinde önemli işlere imza attı. Hayatımız Sigortalı Dergisi’nin Temmuz ayı kapağında da Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren vardı. Dergideki haberde Eren, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nden doğan ilk global marka olmayı hedeflediklerini belirterek, “Global bir oyuncu olmayı istiyoruz. Türk Reasürans’ı ‘güvence ihraç eder’ konuma getireceğiz” dedi.

Yurtdışına aktarılan primler ülkede kaldı

Sigorta şirketlerine ve sektör paydaşlarına sağladıkları destek yanında Tarım Sigortaları Havuzu’na da (Tarsim) önemli oranda bir kapasite sağladıklarını vurgulayan Eren, dünyadaki örnekleri arasında, en başarılı tarım sigorta havuzlarından biri olan TARSİM’e kapasite sağlayarak, yurtdışına aktarılan primin, büyük ölçüde ülkede kalmasını sağladıklarını söyledi. Eren, Tarsim’e kapasite sağlamak yanında, Havuz’un mevcut reasürans yapısında yer alan yabancı reasürörlerin pay dağılımını da gözden geçirerek yeniden yapılandırılmasını sağladıklarını ifade etti.

Uluslararası piyasalarda rekabet edeceğiz

Eren, en temel stratejik hedeflerinin, Türk Reasürans’ı global bir marka haline getirmek olduğunu söyledi. Bunun yolunun da Türk Reasürans’ın sadece yurt içinde kapasite sağlayan bir kurum olmanın ötesine geçerek, uluslararası reasürans piyasalarında rekabet eden global bir oyuncu olmasından geçtiğini vurgulayan Eren, “Bu hedefe kilitlendik ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu doğrultuda öncelikli olarak “rating alma” sürecini yılın başında başlatmak üzereyken, Covid-19 sebebiyle piyasaların daha ölçülebilir ve pandeminin sonuçlarının daha net görebileceğimiz 2020 yılının sonunu beklemeye karar verdik. Buradaki duruşumuz da, bize verilmesi uygun görülen bir rating’i kabul etmenin ötesinde, yılsonuna kadar ortaya koyacağımız başarının karşılığına eşdeğer bir rating’e talip olmamız yönünde” diye konuştu.

DASK’ın teknik işletmeciliği Türk Reasürans’a geçiyor

Ağustos ayında Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun da (DASK) teknik yönetimi Türk Reasürans’a geçecek. Eren, konuyla ilgili, “Uluslararası alanda örnek gösterilen bir sistem olan DASK’ın teknik işletmeciliğini üstlenmemiz ve bu sorumluluğu ilk faaliyet yılımızda almamız bizim için gurur verici. Hazırlıkları tamamlayarak kusursuz bir geçiş süreci sağladık. DASK, uzun yıllardır yetkin bir ekip tarafından profesyonelce yönetiliyor. Teknik işletmeciliğin devri sürecinde öncelikli hedeflerimizden bir tanesi de bu güçlü ve tecrübeli ekibi koruyarak bünyemize katmaktı. Bunu sağlamakla beraber, ekibi daha da büyütmek adına çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.