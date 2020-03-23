İşte corona ile ilgili sigortada merak edilenler

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:

Okuyuculardan aldığım sorular arasında korona salgınının hayat sigortası kapsamında olup olmadığı geliyor. Virüs kaynaklı vefatlar hayat sigortası kapsamında ve sigorta şirketleri virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına vefat tazminatı ödüyor. Nitekim geçmişte yaşanan zika, sars, mers, kuş gribi salgınlarında da aynı konu gündeme gelmişti ve sigorta şirketleri bu salgınlardan hayatını kaybedenler için tazminat ödemişti. Korona salgınında ise farklı bir tablo var. Hastalık daha çok 65 yaş ve üzeri kişilerde ölüme neden oluyor ve bizde de 60-65 yaş üzeri kişilerde hayat sigortalılığı oranı çok düşük. Sadece bankadan kredi alıp da krediye bağlı sigorta yapılan kişiler var ve bu kişilerin sayısı da fazla değil. Ama bir kişi 65 yaşın üzerindeyse ve bankadan da kredi kullanmışsa, bu krediye bağlı olarak banka da hayat sigortası yaptırmışsa, korona virüse nedeniyle de ölüm olursa; sigorta şirketi bankanın borcunu kapatıyor.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇMİYOR

Coronaya bağlı olarak okuyucuların sıklıkla sorduğu soru, virüsün tedavisinde, özel sağlık sigortasının kullanılıp kullanılamayacağı. İş, özel sağlık sigortası olunca durum biraz karışık hal alıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), coronayı, salgın hastalık (pandemi) ilan etmesinden sonra artık özel sağlık sigortası devre dışı kalıyor. Yani, coronanın tedavisinde özel sağlık sigortası geçmiyor. Düne kadar virüs şüphesi ile özel hastaneye gittiğinizde, hastane sizden örnek alsa da testi devletin belirlediği hastanelere gönderiyordu. Eğer, sonuç pozitif çıkarsa, devletin korona için belirlediği karantina merkezlerine götürülüyordunuz ve tedaviniz de bu merkezlerde devlet kontrolünde yapılıyordu. Sağlık Bakanlığının son yayımladığı genelge ile sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların korona tanısı kesinleşinceye kadar devlet, vakıf ve tüm özel hastanelerce kabul edilip, tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu hale getirildi. Bu da özel sağlık sigortası açısından bir şey değiştirmiyor, pandemi ilan edildikten sonra artık korona virüsünün tedavisinde özel sağlık sigortası geçmiyor; tüm tedavi giderlerini devlet karşılıyor. Eğer, hastalığınızın korona ile bir alakası yoksa diğer tüm tedavilerde özel sağlık sigortanız geçerli.

SEYAHAT SİGORTASI PRİMİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ

Gelelim, Schengen ülkeleri tarafından, vize başvurusu yapan Türk vatandaşlarından istenen ve 30 bin euro teminatları, zorunlu olan seyahat sağlık sigortasının iptal edilip edilemeyeceğine. Okuyucular, yurt dışına çıkış için vize ile birlikte seyahat sağlık sigortası yaptırdıklarını ancak virüs salgını nedeniyle yurt dışına çıkamadıklarını, dolayısıyla da sigortayı nasıl iptal ettireceklerini merak ediyor. Şöyle anlatayım. Sigortanın başlangıç ve bitiş tarihi sigortanın geçerlilik süresini belirliyor. Sigorta, yurt dışına çıkışta, pasaport tespit edildiğinde başlıyor ve Türkiye’ye girişte pasaport tespiti ile son buluyor. Bu noktada iki farklı durum var. Birincisi, vizeniz uzun süreli ise ve salgın nedeniyle yurt dışına çıkışınızı birkaç ay sonraya ertelediyseniz, poliçenizi iptal ettirmenize gerek yok. Ne zaman yurt dışına çıkarsanız, sigortanız da o zaman devreye girer. Ama yok, vizeniz bir-iki aylıksa ve seyahatinizi de başka bir tarihe erteleyemiyorsanız, poliçenizi iptal ettirip, priminizi de iade alabilirsiniz.

PAKET TUR POLİÇELERİ İPTAL EDİLDİ

Okuyucular tarafından merak edilen bir başka konu da gerek yurtdışı olsun gerekse de yurt içi; virüs salgını öncesi satın alınan paket turlara yönelik paket tur sigortası. Kimi okuyucular paket tur sigortasını iptal ettirip ettiremeyeceklerini soruyor. Paket tur sigortası tüketicinin parasını ödeyip aldığı bir sigorta değil. Tur şirketi, sattığı tüm paket turlar için sigorta yaptırmak ve poliçeyi de tüketiciye vermek zorunda. Sigortanın primini de tur şirketi ödüyor. Korona salgını nedeniyle tüm paket turlar; ya başka bir tarihe ertelendi ya da iptal edildi. İptal edilenlerin sigorta poliçeleri de iptal edildi. Bunu yapan da tur şirketi. Sigorta; tur şirketi, paket turu satarken verdiği taahhütleri yerine getirmezse devreye giriyor ve tüketici uğradığı zararı karşılıyor. Mesela, tur şirketi iflas eder ve verdiği taahhüdü de bundan dolayı yerine getiremezse, devreye sigorta şirketi giriyor, tüketicinin mağduriyetini gideriyor. Yani, paket tur sigortasını, tüketici iptal edemez.