'İşverene can suyu olduk, çarklar dönmeye başladı'

2020’de faizlerdeki düşüşle şirketlerin yatırım gelirlerinde düşüş yaşanması beklendiğini belirten Şencan, şunları söyledi:

“Bu durumda sigortacılık faaliyetinden elde edilecek kârlılık ön plana çıkacak. Bu da demek oluyor ki başarı kriteri, doğru fiyatlama yapmak, hasarı iyi yönetmek, bunun için de iş süreçlerini mükemmel hale getirmek olacak. Sigortacılık anlayışımızı aslında ‘maraton’ koşusu ile metaforlaştırabilirim. Biz konjonktürel hareket eden bir sigorta şirketi değiliz. 95 yıldır ilkeleri ile hareket eden, sürdürülebilirliği esas alan bir sigorta şirketiyiz. Şirketimizi diğer oyunculardan ayıran en önemli özelliğimiz, prim üretimimizdeki homojen dağılımdır. Biz koşullar ne olursa olsun sigortalımızı yarı yolda bırakmayız. İhtiyacı olan her branşta hizmet vermeye devam ederiz.”

Sigortacılık ve Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şencan, şunları söyledi: “30 yıl bankacılıktan sonra 4 ay önce sigorta sektörüne geçtim. Yabancı bir sektör değil. Ama sektörde müthiş bir ivme oldu. Hatta arkadaşlara “Hep böyle mi diye?” sordum. Kamu tarafında özellikle bir hareketlenme var. Bankacılık yaparken BDDK’yı gördüm. Bu tarz kurumlar, bankacılık sektörünün gelişimine katkıda bulundu. Sigortacılık sektörü içinde SEDDK’yı faydalı görüyorum. Özellikle potansiyeli harekete geçireceğini düşünüyorum. Aynı zamanda sektörü geliştirirken ivmelendirecek bir kurum. Aynı bir orkestra şefi gibi sektörü yönetecek bir kurum olarak görüyorum.”

Parametrik ürünleri geliştireceğiz

Anadolu Sigorta olarak yeni ürünlerle sektörü büyütmek için çalıştıklarını belirten Şencan, ürünlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Parametrik sigorta, sektörde daha yeni yeni gelişen bir branş. Anadolu Sigorta olarak bu konuda teknik çalışmalar yapıyoruz. ‘Uçuşum Güvende’ diye bu konuda bir ürünümüz var. Belki bu sene veya gelecek sene özellikle iklim konusunda yeni ürünler çıkarabiliriz. Parametrik ürünlerimizi geliştirmek istiyoruz. Aslında, Anadolu Sigorta olarak iş birliklerimizi arttırarak, yeni ürünlerle sektörü büyütmenin uğraşındayız. Kısa vadeli değil uzun vadeli düşünüyoruz. Zaten baktığınızda sektörde bulunan en uzun vadeli şirketlerden biriyiz. Sigortayla ilgili farkındalığı da artırıp, sigorta bilinirliğine katkı sağlayacağız.”

Kamudaki sigorta şirketlerinin birleştirilmesinin sektöre bir ivme getireceğini belirten Şencan, “Konsolidasyonun bir ivmelenme getireceğini düşünüyorum. Bu nedenle birleşmeyi olumlu karşılıyorum. Ama Anadolu Sigorta olarak biz 95 yıldır hiç ortak aramadık. Bu bir ihtiyaçtır. Diğer gruplar bunu düşünebilir, ama biz düşünmedik” dedi.