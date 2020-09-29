Kaan Sekban, ‘Yaş Ayrımcılığı’na  canlı yayın ile dikkat çekecek

Toplumda hâkim olan negatif yaşlılık algısının günlük hayatımızda yaş ayrımcılığını doğurduğunu, farkında olarak ya da olmayarak; genç, yaşlı, çocuk fark etmeden yaygın bir şekilde yaş ayrımcılığı yapıldığını vurgulayan AvivaSA; konuya dikkat çekmek için 30 Eylül Çarşamba akşamı ‘Her Yaşta’ Instagram hesabından bir canlı yayın gerçekleştirecek. Saat 19.00’da başlayacak olan yayın hem Her Yaşta hem de Kaan Sekban’ın instagram hesaplarından izlenebilecek. Yayında Kaan Sekban ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun; gündelik yaşamdan çarpıcı örnekler paylaşarak, çoğunlukla farkında olmadan yaptığımız veya maruz kaldığımız yaş ayrımcılığı konusuna dikkat çekecek ve ‘yaş alma’ sürecine bakışımıza dair bir sohbet gerçekleştirecek.