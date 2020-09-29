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    HaberlerSigorta Haberleri Kaan Sekban, ‘Yaş Ayrımcılığı’na  canlı yayın ile dikkat çekecek
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    29.09.2020 - 15:49 |

    Kaan Sekban, ‘Yaş Ayrımcılığı’na  canlı yayın ile dikkat çekecek

    Türkiye’nin yaşlanmaya hazırlığına rehber olmak ve toplumun yaşlılık algısının pozitife dönüşmesine katkıda bulunmak için 2019 yılında ‘Her Yaşta’ kurumsal sosyal sorumluluk projesini başlatan AvivaSA, çalışmalarına yaş ayrımcılığı konusunda farkındalık oluşturma çalışmaları ile devam ediyor.

    Kaan Sekban, ‘Yaş Ayrımcılığı’na  canlı yayın ile dikkat çekecek

    Toplumda hâkim olan negatif yaşlılık algısının günlük hayatımızda yaş ayrımcılığını doğurduğunu, farkında olarak ya da olmayarak; genç, yaşlı, çocuk fark etmeden yaygın bir şekilde yaş ayrımcılığı yapıldığını vurgulayan AvivaSA; konuya dikkat çekmek için 30 Eylül Çarşamba akşamı ‘Her Yaşta’ Instagram hesabından bir canlı yayın gerçekleştirecek. Saat 19.00’da başlayacak olan yayın hem Her Yaşta hem de Kaan Sekban’ın instagram hesaplarından izlenebilecek. Yayında Kaan Sekban ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun; gündelik yaşamdan çarpıcı örnekler paylaşarak, çoğunlukla farkında olmadan yaptığımız veya maruz kaldığımız yaş ayrımcılığı konusuna dikkat çekecek ve ‘yaş alma’ sürecine bakışımıza dair bir sohbet gerçekleştirecek.

     

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