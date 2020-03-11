Kadınların katılımı ile sigorta sektörü daha da güçlenir

Kadın Sigortacılar Derneği’nin (KASİDER)Dünya Kadınlar günü haftası sebebiyle düzenlediği gecede; sigorta sektörü yöneticileri “Hep Beraber” sloganıyla bir araya geldi. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) altın sponsorlar arasında olduğu 5 Mart’taki etkinliğin açılış konuşmalarını, sırasıyla TSB Başkanı Atilla Benli, AXA Sigorta adına Tuba Karataş ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu yaptı.

TSB Başkanı Atilla Benli, kadının işgücüne katılımı hakkında rakamlar paylaşarak; “Kadınların işgücüne katılımını ne kadar artırabilirsek ekonomimiz o kadar güçlenir. OECD ülkelerine oranla gidecek çok yolumuz var. 31 milyon kadın nüfusumuzun 11 milyonu iş gücünde çalışıyor” dedi. Benli, potansiyelin sadece 3’te birinin kullanılabildiğini ifade etti. Kadın işgücünün kurum verimliliğine katkısının da daha yüksek olduğunu hatırlatan Benli, kadın katılımının artmasının sektörü yukarı taşıyacağını vurguladı.