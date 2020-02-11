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    HaberlerSigorta Haberleri ‘Katılım Sağlık’ markası ile büyüyecek
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    11.02.2020 - 13:48 |

    ‘Katılım Sağlık’ markası ile büyüyecek

    Katılım esaslı BES ve katılım sigortacılığında farklı ürün çeşitleri ile önemli bir kitleye hitap eden Katılım Emeklilik, sağlık ürünlerini Katılım Sağlık markası altında topladı.

    ‘Katılım Sağlık’ markası ile büyüyecek

    Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım attıklarını belirterek, “Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim ve ekiple sağlık kategorisinde Katılım Sağlık markası ile iddialı büyümemizi sürdürüyoruz. Özel sağlık sigortasını gruplar özelinde sunduk, yakında bireysel özel sağlık sigortasını da bankalarımız ve acentelerimizde sunacağız. Yaşa göre ve doğum teminatı gibi ihtiyaçlara göre seçebileceğiniz uygun alternatifli ürünlerle sağlık sigortalarımız esnek ve ihtiyaca odaklanıyor” şeklinde konuştu.

    Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 100 faizsiz özel sağlık sigortasını hayata geçirdiklerini kaydeden Sincek, “Türkiye’de faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın katılım esaslı BES ve sigortacılık ürünlerinden ihtiyaçları doğrultusunda, gönül rahatlığıyla yararlanabilmesini sağlıyoruz” dedi.

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