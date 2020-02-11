‘Katılım Sağlık’ markası ile büyüyecek

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım attıklarını belirterek, “Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim ve ekiple sağlık kategorisinde Katılım Sağlık markası ile iddialı büyümemizi sürdürüyoruz. Özel sağlık sigortasını gruplar özelinde sunduk, yakında bireysel özel sağlık sigortasını da bankalarımız ve acentelerimizde sunacağız. Yaşa göre ve doğum teminatı gibi ihtiyaçlara göre seçebileceğiniz uygun alternatifli ürünlerle sağlık sigortalarımız esnek ve ihtiyaca odaklanıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk ve tek yüzde 100 faizsiz özel sağlık sigortasını hayata geçirdiklerini kaydeden Sincek, “Türkiye’de faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın katılım esaslı BES ve sigortacılık ürünlerinden ihtiyaçları doğrultusunda, gönül rahatlığıyla yararlanabilmesini sağlıyoruz” dedi.