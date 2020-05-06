KOBİ’lere merhem olacak

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde 1 Nisan 2020 itibarıyla yeni bir aşamaya geçildi. 25 Mart tarihli Resmi Gazete’de KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve 30 Mart tarihli Resmi Gazete’de Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Mart ayında yayımlanan söz konusu iki düzenleme ile sistem daha geniş kitlelere hitap ederek, dünyadaki uygulamalarla uyumlu bir yapıya kavuştu.



İşletmelere ticari alacakların ödenmemesi riskine karşı teminat veren, ticari faaliyetlerin getirdiği risklerin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan alacak sigortalarının önemine değinen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, şunları söyledi:



“Şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40’ını alacaklarının oluşturduğunu düşündüğümüzde alacak yönetimi her geçen gün daha önemli hale geliyor. Özellikle bugün yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yaşanması olası ödeme güçlükleri düşünüldüğünde, şirketlerin hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz ‘alacak sigortası’nın önemi daha da artıyor. Bu zor süreçte Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda yapılan değişikliklerin KOBİ’lerin süreci en az hasarla atlatmaları için hızla adım atılmış olmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.”



Teminat 750 bin TL



1 Nisan itibarıyla mevcutta yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’nin altında olan mikro ve küçük işletmeleri kapsayan sistem, yıllık net satış hasılatının 125 milyon TL’ye artırılması ile orta büyüklükteki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Düzenlemenin teminatlar ve vadeler açısından da pek çok avantaj barındırdığını ifade eden Benli, “Teminat limiti 750 bin lira olarak belirlenirken; vade seçenekleri de 240 güne kadar çıkarıldı. Bu sayede sektör olarak sigortalılarımızın teminat ihtiyaçlarını daha rahat karşılayacağız. Devletimiz, bu düzenlemelerle ekonomimizin temel taşı olan reel sektörümüzün yaralarına merhem olacak” dedi.



Reasürans desteği



Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine yönelik son yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020 - 1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak. Reasürans desteği oranlarının da yeniden belirlendiğini belirten Benli, şunları söyledi:



“Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Tanımlanan devlet desteğine ek olarak, sunulan güvenceye yerli ve uluslararası reasürans şirketleri de katkı sağlayacak. Bu düzenlemeler sistemin teminat kapasitesini artırması nedeniyle büyük önem taşıyor.”



Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen KOBİ’ler detaylı bilgiye ‘www.alacaksigortasi.com.tr’ adresinden ulaşabiliyor.