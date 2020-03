Konut sigortası nedir, genel şartları nelerdir? Konut sigortası neleri kapsar?

Konut sigortası ile sigorta poliçesinde teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi halinde poliçede belirtilen adresteki bina, konut ya da eşyanın uğrayacağı maddi zararlar poliçede yer alan genel ve özel şartlarda belirtilen hükümler çerçevesinde temin edilebilmektedir.



Konut sigortası nedir?



Evleri; doğal afetlere, yangın ve hırsızlık gibi beklenmeyen çeşitli risklere karşı koruyan ve güvence altına alan önemli bir sigorta çeşididir. Konut sigortası, bu gibi olumsuz durumlar meydana geldiği zaman ortaya çıkan istenmeyen zarar kalemlerini sigorta yaptıran kişiler lehine olmak üzere karşılayan bir sigorta olup, teminat sağlar. Konut sigortaları, yıllık olarak yaptırılır. Her sene isteğe bağlı olarak yenilenebilmektedir.



Konut sigortası genel şartları nelerdir?



Konut sigortasında özel şartlar, sigorta yapan şirketler arasında farklılık taşırken konut sigortasının genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Tüm sigortalar da olduğu gibi konut sigortalarında da poliçe kapsamında olan haller ve olmayan haller özel ve genel şartlar halinde maddelenir. Buna göre;

- Savaş ve her türlü savaş olayları, çarpışma, istila, iç savaş, isyan, askeri hareketlere bağlı ortaya çıkan zararlar



- Alçak basınca bağlı olarak kapıların içeri doğru çökmesi, deformasyonu, yırtılması, mekanik olaylar sebebi ile sigortalanan motor veya cihazlarda oluşan zararlar



- Yangın olmaksızın, elektrikle çalışan her çeşit motor, elektrikli alet ya da elektronik cihaz, tesisat ve kordonlarında kısa devre, voltaj iniş ve çıkışları, topraklama yüzünden meydana gelen endüksiyon cereyanı ve ısınma kaynaklı uğranılan zararlar



- Yangın olmaksızın, sigortalı varlıkların, kendi kusurlarından ya da bünyelerinde ortaya çıkan bozulma sebebi ile uğranılan zararlar



- Kamu otoritesince sigortalı varlıklar üzerinde yapılacak tasarruflar nedeni ile ortaya çıkan tüm zararlar



- Herhangi bir nükleer yakıttan ya da nükleer atıklardan meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların ya da radyo-aktivite bulaşmalarının, askeri ve inzibati önlemlerin neden olduğu tüm zararlar.



- Yangın olmaksızın sigortalı varlıkların işlenmek amacı ile ya da farklı bir sebeple sıcaklığa, ateşe tutulmasından, ateş bulunan bir yere düşmesinden, atılmasından, çamaşır, elbise ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almadan kavrulmasından, yanmasından kaynaklı ya da aydınlatma, ısıtma, ütü aletleri ile mum, lamba, sigara ve bu gibi cisimlere temastan doğan zararlar



Yukarıda sıralanan zarar durumları konut sigortaları genel şartlar bölümünde konut sigortasının karşılamadığı durumlar arasında yer almaktadır.



Konut sigortası genel şartlar bölümünde sigorta bedelinin kapsamı da düzenlenmektedir. Bina sigorta bedeli ve eşya sigorta bedeline ilişkin düzenlemeler vardır. Eşya sigorta bedeli bakımından; Sigorta yaptıran kişiye, onun birlikte oturduğu aile fertlerine, evde birlikte yaşadığı bireylere ve ev çalışanlarına ait ev eşyası ve bireysel eşyalarda sigorta bedeline dahil kabul edilmektedir. Bina dışındaki garaj, bahçıvan evi, depo ve benzeri müştemilatlarda mevcut olan sigortalıya ait ev eşyaları ve bireysel eşyalarda sigorta bedelinin kapsamındadır.



Bina sigorta bedelinin kapsamının içinde pencere ve kapı camları, badana, boya, duvar kağıdı, alçı tavan, parke, banyo ve mutfak dolapları, lavabo, klozet gibi dekorasyon kıymetleri yer almaktadır. Konutun brüt yüz ölçümü ve yeniden yapım maliyetine bağlı olarak belirlenen birim metrekare bedelinin çarpılması ile bina sigorta bedeli hesaplanmaktadır.



Konut sigortası neleri kapsar?Konut sigortasının kapsamı:



- Yangın, sel, su baskını, fırtına

- Hırsızlık

- Kara taşıtları çarpması

- Deniz taşıtları çarpması

- Dumanın vereceği zararlar

- Yer kayması

- Terör

- Kar ağırlığı

- Yakıt sızması



şeklinde sayılabilir.