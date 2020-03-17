Korona tanısı konana kadar yapılacak tetkikler özel sağlık kapsamında

Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs’ü artık salgın olarak nitelendirdiğini belirten sigortacılar, “Tanı konulana kadar yapılan muayene ve tetkikler özel sağlık sigortası kapsamında, tanı konduktan sonra hasta devlet güvencesinde” diyor.

Tedavisi devlet hastanesinde

Sigorta Medya’da yer alan habere göre Türkiye’de sağlık sigortacılığının önde gelen şirketlerinden Demir Sağlık ve Hayat Sigorta’nın, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bülent Eren, ÖSS ya da TSS’si olan bir hastaya ‘Koronavirüs’ tanısı konulana kadar yapılan tüm muayene ve tetkiklerin Demir Sağlık güvencesinde olduğunu söylüyor. Buna karşın, yapılan testler sonucunda bir bireyde Koronavirüs tespit edilmesi halinde ilgili bireyin karantina kapsamına alınması ve tedavisinin devlet hastanelerinde yapılmasının söz konusu olacağını vurgulayan Eren, “Bu durumda da bireyin tedavisi, Genel Sağlık Sigortası kapsamında devletin güvencesindedir” diyor.

Salgın olarak kabul edildi

‘Katılım Sağlık’ markasıyla faizsiz özel sağlık ve TSS satışı yapan Katılım Emeklilik’in Genel Müdürü Ayhan Sincek de Koronavirüs’ün salgın olarak nitelendirildiği için özel sağlık sigortası poliçeleri ile bir ilgisi olmadığı görüşünde. Söz konusu virüs teşhisi konan bireylerin bu konuda yetkili en teşekküllü devlet hastanelerinden faydalandığını belirten Sincek, “Bu hastaneler, hastaları kabul etmeye hazır. Buralarda karantina ortamı da var” değerlendirmesinde bulundu.