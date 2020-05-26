Mapfre Sigorta’da Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Özelgin atandı

Emekliye ayrılan Kavi, görevini uzun süredir birlikte çalıştığı Somer Özelgin’e devrettiği için mutlu olduğunu dile getirdi. Orta ve lise öğrenimini İstanbul Amerikan Robert Lisesi’nde gören Nazan Somer Özelgin, yükseköğrenimi Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Kariyerine 1988 yılında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinin İstanbul ofisinde Bağımsız Denetçi olarak başlayan Somer Özelgin; 1993 yılında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanı aldı. Arthur Andersen’daki kariyeri boyunca birçok projede yer alan Somer Özelgin; 1999-2000 yılları arasında aynı şirkette Finans Sektöründen Sorumlu Ortak olarak görevini sürdürdü.

2000-2017 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Somer Özelgin; Kasım 2018 tarihinden itibaren Mapfre Sigorta’da Yönetim Kurulu üyesiydi. Özelgin 31 Mart 2020 tarihi itibariyle Mapfre Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.