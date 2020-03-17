Mapfre’nin ödül programlarına başvurular başladı

Bağlılık, cömertlik ve dayanışma vizyonu çerçevesinde topluma katkı sağlayan projeleri teşvik etmeyi amaçlayan Toplumsal Gelişim Ödülleri’nde son başvuru tarihi; 31 Mayıs 2020 olarak açıklandı. Üç farklı kategoride düzenlenecek ödül için ise her kategoride 30 bin euro değerinde para ödülü sunulacak. Bireysel ve kurumsal başvuruların kabul edildiği Fundación Mapfre Toplumsal Gelişim Ödülleri’ndeki 2020 kategorileri arasında, “José Manuel Martínez Yaşamboyu Başarı Ödülü”, “Toplumsal Konularda En İyi Performansa Sahip Kurum Ödülü”, “En İyi Sosyal Etkiye Sahip Proje veya İnisiyatif Ödülü”, “Julio Castelo Matrán Uluslararası Sigortacılık Ödülü” yer alıyor.

Bununla birlikte Fundación Mapfre, “Toplumda Sigortacılık Faaliyetlerinin Yaygınlaşmasına” katkı sunanları ödüllendiriyor. Toplumda sigortacılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlayan bilimsel araştırmaları desteklemek için Fundación Mapfre tarafından; bu yıl 10. kez düzenlenen Julio Castelo Matrán Uluslararası Sigortacılık Ödülü’nün başvuru süreci 30 Haziran 2020’ye kadar devam ediyor. İki yılda bir organize edilen ödülün kazananı da 30 bin Euro değerinde para ödülüne sahip olacak.