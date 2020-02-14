Medical Park İzmir ‘Sağlığınız Bizde’ dedi

Türk Nippon Sigorta, MLP Care ve Medical Park İzmir Hastanesi yöneticileri ürünün tanıtımı için Medical Park İzmir Hastanesi’nde Türk Nippon Sigorta Ege Bölgesi acenteleri ile bir araya geldi.



Türk Nippon Sigorta Grup Müdürü Yasemin Özel, “Sektörde bir örneği daha olmayan, mevcut hastalıkları da teminat altına alan ve 80 yaşına kadar sigortalılara teminat sağlayan ürünümüzü İzmir acentelerimize de açtık. 2019’da sağlık branşında üst sıralarda yer alan Türk Nippon Sigorta, güçlü acente ağı, çözümcü yaklaşımları ve her daim ulaşılabilir bir sigorta şirketi olma özelliği ile 2020 yılında da hız kesmeden çalışmalarına devam edecek” dedi.



İhtiyaca çözüm



Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, “Toplumun çok önemli kesiminin sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunan bu ürünün hastane ağına dahil olmaktan ve bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluyuz” diye konuştu.