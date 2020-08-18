‘Online InsurTech Demo Day’ insurtech’leri buluşturacak

“Sektörün geleceğini de teknolojide ve gençlerde görüyoruz” vurgusu yapan Yaşar, şöyle konuştu: “Insurtech’ler buna en güzel örnek. Geçen sene sponsor olduğumuz ‘Global Insurtech’ zirvesine bu sene de sponsoruz. Global Insurtech öncesinde yapılacak ‘Demo Day’de ise ülkemizden katılan tüm ‘Insurtech’leri dinleyip, jürimizle birlikte kazananları belirleyeceğiz. Kazananlar, Global Insurtech zirvesinde Dünya’nın her yerinden gelen Insurtech’ler ile birlikte yarışacaklar ve kendilerini tüm Dunya’ya tanıtabilecekler. Bu anlamda ülkemizdeki tüm Insurtech’leri bu Demo Day’e başvurmaya çağırıyorum.”