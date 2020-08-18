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    HaberlerSigorta Haberleri ‘Online InsurTech Demo Day’ insurtech’leri buluşturacak
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    18.08.2020 - 17:54 |

    ‘Online InsurTech Demo Day’ insurtech’leri buluşturacak

    Quick Sigorta sponsorluğunda gerçekleşecek “Online InsurTech Demo Day” başvuruları devam ediyor. Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sektörün geleceğini teknolojide ve gençlerde gördüklerini söyleyip; tüm Insurtech’leri bu Demo Day’e başvurmaya davet etti. Insurtech Hub ev sahipliğinde, Yıldız Teknopark’ın desteğiyle 10 Eylül’de gerçekleşecek bu yarışmada Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey jüri üyesi olacak. Yarışmada ayrıca AcerPro Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer ve Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark İdari İşler ve Girişimcilik Müdürü İsa Turgut İnci de jüride yer alacak.

    ‘Online InsurTech Demo Day’ insurtech’leri buluşturacak

    “Sektörün geleceğini de teknolojide ve gençlerde görüyoruz” vurgusu yapan Yaşar, şöyle konuştu: “Insurtech’ler buna en güzel örnek. Geçen sene sponsor olduğumuz ‘Global Insurtech’ zirvesine bu sene de sponsoruz. Global Insurtech öncesinde yapılacak ‘Demo Day’de ise ülkemizden katılan tüm ‘Insurtech’leri dinleyip, jürimizle birlikte kazananları belirleyeceğiz. Kazananlar, Global Insurtech zirvesinde Dünya’nın her yerinden gelen Insurtech’ler ile birlikte yarışacaklar ve kendilerini tüm Dunya’ya tanıtabilecekler. Bu anlamda ülkemizdeki tüm Insurtech’leri bu Demo Day’e başvurmaya çağırıyorum.”

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