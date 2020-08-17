Özel sağlık sigortasına ekonomik alternatif

Ürün, SGK güvencesine sahip sigortalıların daha kapsamlı ve uygun fiyatlarla özel hastanelerden hizmet almalarına imkân tanıyor. Generali Sigorta, özel hastanelerden daha kapsamlı ve uygun fiyatlarla sağlık hizmeti almak isteyenleri “Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ile buluşturuyor.

Generali’nin yeni sağlık sigortası ürünü, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında muayene; tetkik ve tedavi giderleri için fark ücreti ödemeden sigortalıyı güvence altına alıyor. Sigortalıların daha kapsamlı, kaliteli ve daha uygun fiyatlarla sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlayan Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; limitsiz yatarak tedavi, limitsiz yatarak tedavi, 6, 8, 10 veya 12 doktor muayenesine kadar ayakta tedavi ve isteğe bağlı 2 farklı (standart ve genişletilmiş) check-up teminatlarından oluşuyor.

SGK güvencesine sahip sigortalılar için özel sağlık sigortasına ekonomik bir alternatif sunan Generali Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, ihtiyaca göre kapsam ve anlaşmalı kurum ağı seçeneğine ek olarak aile üyelerinin poliçe kapsamına dahil edildiği halinde indirim olanağı da sunuluyor.