BİST109.1110.94EURO7.560.88USD6.740.53ALTIN366.81-1.43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Pandemi hastanesindeki hekim ilave prim ödemeyecek
    ABONE OL
    03.06.2020 - 18:23 |

    Pandemi hastanesindeki hekim ilave prim ödemeyecek

    Özel sağlık kuruluşlarında çalışıp, kendi görev yeri dışındaki kamu ve özel sağlık kuruluşlarında pandemi sebebiyle görevlendirilen hekimler için hekim sorumluluk sigortasında, ilave sözleşme düzenlenmeyecek ve prim ödenmeyecek.

    Pandemi hastanesindeki hekim ilave prim ödemeyecek

    Özel sağlık kuruluşlarında çalışıp, kendi görev yeri dışındaki kamu ya da özel sağlık kuruluşlarında pandemi sebebiyle görevlendirilen hekimler için Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda (hekim sorumluluk sigortası) ilave sözleşme düzenlenmeyecek ve prim ödenmeyecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Mayıs’ta yayımladığı tebliğ ile pandemi sebebiyle özel sağlık ya da kamu sağlık kuruluşlarında görevlendirilen hekimler için hekim sorumluluk sigortası durumuna açıklık getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 31135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de ‘pandemi’ sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin III. Risk Grubu kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

    1 Ocak 2020’den itibaren yürürlükte

    Tebliğ’in 2’nci maddesinde Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “A.1. Sigortanın Konusu” başlıklı bölümüne, yedinci paragraftan sonra gelmek üzere şu paragrafın eklendiği duyuruldu: “Buna ek olarak, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçenin kapsamına dahildir.”

    Fareden kediye uçan tekme!İspanya'da karnı acıkan kedinin yakalamaya çalıştığı fare, Malaga sokaklarını kediye dar etti. O anlar sosyal medyaın gündemine oturdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı yayınlıyor

    3 Haziran Koronavirüs tablosu son durum açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı yayınlıyor

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

    Son dakika I Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

    Son dakika I Çorum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

    Sıradaki Haber