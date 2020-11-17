Poliçesini güncellemeyen tekneleri sadece tsunami değil, ‘eksik sigorta’ da vurdu

Seferihisar Sığacık’ta marinada bağlı olan tekne ve yatlara zarar veren tsunami, sigorta sektörü için de yeni bir sınav anlamına geliyor. Hem sigortalıların hem de sigorta şirketlerinin ilk kez karşılaştığı bir risk olan tsunamiden marinada bulunan 300’e yakın tekne etkilendi. Özellikle poliçelerini güncellemeyen tekne sahipleri açısından sıkıntı yaşanabilir. Çünkü yapılan hasar tespit çalışmaları sırasında bazı teknelerde bedel-hasar konusunda ciddi eksiklikler söz konusu. Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, özellikle artan döviz kurları nedeniyle poliçesini güncellemeyen tekne sahiplerinin ‘eksik sigorta’ mağduriyeti yaşayabileceğine vurgu yaptı.

Türk sigortacıların tsunami ile bu deprem sayesinde tanıştığını belirten Teker, “Deniz sigortaları ağırlıklı olarak teknenin başına gelen kaza, makine arızası, yangın, çatışma sonucu oluşan hasarlara ilave olarak; doğal afetleri kapsam altına alan bir sigorta çeşididir. Sigortacılar teminatı sağlarken birtakım sigortalama fonları kullanıyorlar. Bunlara kloz adını veriyoruz. Yatlar ve ticari gemiler için kullanılan ayrı klozlar var. Bu klozların içerisine deprem ve yanardağ teminatı dâhil edilmiş durumda. Tsunami de sigorta teminatı altında olan bir rizikodur. Tabi tekne sahipleri sigortacıları tarafından ayrıca çıkartılmış değilse teminat altındadır” diye konuştu.

Bedel-değer konusunda sıkıntılar var

Tekne sigortalarının kendine has poliçeler olduğunu ifade eden Orion Sigorta Ekspertiz şirketinin yetkilisi Kaptan Haşmet Öz ise hasar tespit çalışmaları sırasında bedel-değer konusunda ciddi eksiklikleri olan tekneler ile karşılaştıklarına dikkat çekerek, “Bazı sigorta şirketleri poliçe düzenlemeden önce ön ekspertiz yaptırıyor. Yapılan bu ön ekspertiz çalışması sırasında teknede tespit edilen eksik hususlar belirleniyor ve bedel-değer konusunda bir fikir ortaya çıkıyor. Karşılaştığımız olayların birçoğunda eksik sigorta yani teknenin bedeli ile ilgili güncelleme yapılmamış. Poliçede yazan fiyat teknenin rayiç bedeli değil ve özellikle son zamanlarda dövizde yaşanan dalgalanma sebebiyle mağdur durumda kalanlar çok olacak gibi görünüyor. Bu nedenle poliçelerin dövize endeksli olması sigortalının lehine olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Geniş teminatlı poliçe satın alınmalı

Bazı poliçelerde ise dar bir teminatın yani tam ziyanın alındığı dosyalar olduğunu ifade eden Öz, konuyu şu şekilde açıklıyor: “Tam ziya'dan kastımız teknenin hükmü olarak ortadan kalkması yani batması söz konusu. Ancak teknenin yaşanan bu hadisede kısmi hasarları var. Poliçe ve şartları gereği almış olduğu bu eksik teminattan dolayı sigortalılar sıkıntı yaşayabilir. Tekne sahipleri teknelerini her ne kadar marinaya bağlamış olsalar da belli dönemlerde teknelerini ziyaret etmeliler. Poliçeler düzenlenirken de bedel-değer konusunda piyasa değeri üzerinden poliçe düzenlenmesi gerekiyor. Olabildiğince geniş teminat satın almalılar. Muafiyetlerin de sigortalılara doğru anlatılması gerekiyor. Tsunami ise bize ön hazırlık yapmamız gerektiğini bir defa daha gösterdi”