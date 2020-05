Quick Sigorta Covid-19 ile mücadelede müşterilerinin yanında

Trafik sigortasının kapsamını Covid-19 destek paketiyle genişleten Quick Sigorta, müşterilerinin her zaman yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Aracınızı kullanmasanız da sigortanız yeter!”

Quick Sigorta, salgın döneminde birçok yenilik yaptığını açıklamıştı. “Evdeyiz, hizmetinizdeyiz” diyerek müşterilerini evlerinden çıkmadan sigorta acenteleriyle buluşturarak sigortacılık işlemlerini yapmalarını sağlayan projesinin yanı sıra şimdi de trafik ve kasko sigortalarına eklediği Covid-19 destek paketiyle müşterilerinin yanında olduğunu gösterdi. “Bugünlerde aracınızı kullanmasanız da sigortanız yeter” diyen Quick Sigorta, trafik ve kasko sigortasına 7 gün 24 saat arayabileceğiniz doktor, anında evinize gelebilecek doktorlu acil sağlık ekibi ve acil ambulans hizmetlerini dahil etti. Aynı zamanda hem kendi aracınız hem de karşı araç için arıza ve kaza halinde çekici kurtarıcı hizmetini de paketin içerisine eklediğini açıkladı.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana her zaman planlı, bir sonraki adımı hesaplayan, beklenmedik durumlara karşı hızlı aksiyon alabilen bir çalışma prensibini benimsedik. Bugün de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede, soğukkanlılığımızı koruyarak müşterilerimizin birincil ihtiyaçlarını tespit ettik ve zaman kaybetmeden yeniliklerimizi hizmete açtık. Bu zorlu günleri en az hasarla atlatabilmek için müşterilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Quick Sigorta hakkında

Sigortacılık sektöründe dijital bir devrim başlatan Quick Sigorta, Türkiye çapında müşterilerine istediği zaman, istediği her yerden sigorta satın alabilme kolaylığı sağlıyor. Zengin sigorta ürünü yelpazesine sahip marka, günün her saati ve ihtiyaç duyulduğu her an sadece mobil cihazlar aracılığıyla müşterilerine sigorta satabiliyor. Hem uygun hem de hızlı çözümleriyle Quick Sigorta, sigortacılık sektörüne yeni bir bakış açısı getiriyor.

Detaylar için tıklayınız