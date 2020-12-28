Quick Sigorta sponsorluğundaki Up 2 Top Summit başlıyor

Özyeğin Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Operations Research Club, Türkiye ve Amerika girişimcilik ekosistemi ile öğrenciler arasında köprü olacak Up 2 Top girişimcilik zirvesine hazırlanıyor. Sektörün önde gelen isimlerinin katılım göstereceği ve konuşmacı olacağı zirve, 23 Aralık Çarşamba ve 24 Aralık Perşembe günleri 17:00 - 20.40 arasında gerçekleşecek. Bu yıl etkinliğin konuşmacıları arasında Getir’in Kurucu Ortağı Emre Günel, Mugo& İkas’ın Kurucu Ortağı Mustafa Namoğlu, Cambly’nin Genel Müdürü Emre Şimdi, Firefly’ın COO’su Anıl Süren, GlobalWonks’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Cenk Sidar, Broccoli Studio’nun Kurucu Ortağı Sedat Boynueğri, Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ve gençlerin heyecanla beklediği yeni platform Exxen’in kurucusu Acun Ilıcalı bulunuyor.

Zirvenin ana sponsoru Quick Sigorta

Her bölümden üniversite öğrencilerinin katılabileceği bu online girişimcilik atölyesine 10 binin üzerinde katılım bekleniyor. Katılımcıların etkinlik sonrasında sertifika alacağı Up 2 Top zirvesine geçtiğimiz yıl Quick Sigorta, Mercedes Benz Türkiye, Samsung, Microsoft, LC Waikiki, Ali Express ve PMI katılmıştı. Bu yıl da Quick Sigorta zirveye ana sponsor olarak destek veriyor. Desteklediği projelerde gençlik ve yenilik vurgusuna önem veren Quick Sigorta, öğrenci kulüplerine desteğini sürdürmeye devam ediyor. Zirveye katılmak için online formu dolduran herkesin ücretsiz katılabileceği etkinlik hakkında detaylı bilgiye ve kayıt formuna www.lostandfoundcareer.com web sitesinden ulaşılabiliyor.

Quick Sigorta Genel Müdür Ahmet Yaşar gerçekleşecek zirveyle ilgili şunları söyledi: “Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana her zaman dijitale ve yeniliğe önem veren bir şirket olduk. Sigortacılık faaliyetlerini dijitalleştirme yolunda attığımız adımların yanı sıra üreten gençlere destek vermeyi de ihmal etmiyoruz. Gençlerle birlikte yeni projeler başlatmak, yeni şeyler öğrenmek ve bu projelere ana sponsor olmak bizim için çok önemli.” Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey de öğrenci kulüplerin girişimleriyle başlatılan bu tarz etkinliklerin öneminin altını çizerek şunları ekledi: “Değişen dünyada yeniliklerin ve girişimlerin önemli bir yeri var. Farklı düşünen, sorgulayan ve üreten insanların diğer insanların önüne geçtiği yeni düzende bu tarz etkinlikler ve girişim örnekleri gençler için ilham kaynağı oluyor. Biz de Quick Sigorta olarak bu tarz etkinliklerin her zaman destekçisi ve takipçisi olacağız.

Quick Sigorta hakkında

Sigortacılık sektöründe dijital bir devrim başlatan Quick Sigorta, Türkiye çapında hizmeti müşterine götürüyor. Müşterilerine istediği zaman, istediği her yerden sigorta satın alabilme kolaylığı sağlayan Quick Sigorta, zengin sigorta ürünü yelpazesine sahip. Hem uygun hem de hızlı çözümleriyle Quick Sigorta, sigortacılık sektörüne yeni bir bakış açısı getirdi.