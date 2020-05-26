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    HaberlerSigorta Haberleri SEDDK atamaları tamamlandı
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    26.05.2020 - 16:57 |

    SEDDK atamaları tamamlandı

    Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanlığına Türker Gürsoy atandı.

    SEDDK atamaları tamamlandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete‘de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen söz konusu kurumun başkan ve üyeleri belli oldu. Buna göre, kurumun başkanlığına Türker Gürsoy, ikinci başkanlığına Ali Ersoy, üyeliklerine ise Ender Şenol, Fatih Küçükcan, Rifat Vefa Murteza getirildi.

    Azat’ın sevinci dünyaya bedelIğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce tarafından gönderilen akülü bisikleti gören Azat büyük bir mutluluk yaşadı.
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