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    HaberlerSigorta Haberleri Seyahatler başladı araç sigortası şart
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    22.06.2020 - 07:00 |

    Seyahatler başladı araç sigortası şart

    Yeni normalin başlamasıyla şehir içi ve şehir dışında trafiğin giderek arttığına dikkat çeken Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Benli, trafik ve kasko sigortasının önemini hatırlattı.

    Seyahatler başladı araç sigortası şart

    Şehirlerarası seyahat serbestisinin de başlamasıyla kasko ve trafik sigortaları, karayolu ile seyahati tercih edecekler için ön plana çıkıyor. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, kasko ve trafik sigortalarının önemine dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    Sigorta sektörü olarak Kovid-19 salgını döneminde zorunlu trafik sigortalarında devam eden prim ödemelerinin ertelenmesi gibi uygulamalarla vatandaşlara destek olduklarını belirten Benli şunları söyledi:

    ‘Poliçeyi kontrol edin’

    “‘Yeni normal’ in başlamasıyla şehir içinde; yazda olmamız ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle de şehirlerarası trafik yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmaları; kasko sigortası ile kendi araçlarının güvenliğini sağlamaları, trafik sigortası ile de olası bir trafik kazasında oluşan sorumluluğun teminat altına alınması açısından önem taşıyor. TÜİK verilerinden Nisan 2020 itibariyle ülkemizde 23.4 milyon taşıt olduğunu, ancak sadece 18.3 milyon taşıtın trafik ve 5.9 milyon taşıtın kasko poliçesi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle araç sahiplerine kasko ve trafik poliçelerini kontrol etmelerini, süresi dolan poliçeleri yenilemeyi ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz.”

    4.2 milyar TL tazminat

    2020 Nisan sonu itibariyle trafik ve kasko sigortasında 4.2 milyar lira tazminat ödeyen sigorta sektörü, araç sahiplerinin kusurlu olarak neden olduğu bir trafik kazası sonucu zarar gören üçüncü şahısların maddi ve bedeni zararlarını trafik sigortası ile teminat altına alıyor. Kasko poliçeleriyle ise kaza sonucu sigortalının kendi aracında meydana gelen maddi hasarlar teminat altına alınıyor. İhtiyari sorumluluk sigortası da belirlenen şartlar çerçevesinde, hem trafik sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan tutarı hem de manevi tazminat taleplerini karşılaması nedeniyle önem taşıyor.

    Pandemide sigortalılara destek oldu

    Türkiye Sigorta Birliği tarafından, Kovid-19 sürecinde üye şirketlerin nisandan itibaren düzenlediği zorunlu trafik sigortası poliçe primlerinin kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili ve sigortalıların nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmişti.

    Bununla birlikte, Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına girmeyen araçların karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortalarında ve otobüs zorunlu koltuk ferdi kaza sigortalarında, yenilenen poliçe primlerinde indirim ve/veya gerekli durumlarda teminat sürelerinin uzatılması ile şirketlerin gerekli göreceği diğer kolaylaştırıcı uygulamalar da tavsiye edildi.

    Survivor 115. Bölüm fragmanıSurvivor'da çeyrek final başladı ve haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen oyunu Sercan kazandı ve Cemal Can'ın ardından bu haftaki 2. dokunulmaz oldu. Dün akşam Evrim'in eleme adayı olmasının ardından 2. eleme adayını ise Sercan Yıldırım söyledi.
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