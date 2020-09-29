Siber saldırı çanları çalıyor

Bilişimden, sigortaya, sağlıktan güvenliğe tüm sektörlerden siber güvenlik uyarıları yapılıyor. Düsseldorf Üniversitesi Kliniği’ne yapılan ve hastanın ölümüne neden olan siber saldırı, uyarılarda bulunan ve önlem alınması gerektiğinin altını çizen uzmanları haklı çıkardı. Dijital mecralarda günlük olarak yayınlanan Gazete Sigorta’da bu konuya dikkat çekti.

Kayıtlara siber saldırıya bağlı ölüm olarak geçti

Olay, Düsseldorf Üniversitesi Kliniği’nde gerçekleşti. Hastanenin sunucuları 10 Eylül Perşembe günü yerel saatle 03.00’te hackerlerin saldırısına uğradı ve hastanenin sistemi çöktü. Hastalara ait verilere erişim sağlanamaması ameliyatların ertelenmesine, acildeki hastaların ise başka hastanelere nakledilmesine neden oldu. Sistemin eski haline döndürülmesi için fidye talep eden saldırganlarla iletişime geçen polisin servisteki hastaların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdiği ve korsanları, 30 sunucunun şifresini tekrar açmaya ikna ettiği belirtildi. Ancak 60 kilometre uzaklıkta bulunan bir hastaneye nakledilen bir kadın hasta tedavisinin gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Olay, sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçti.

Sağlık sektörü bir an önce her türlü önlemi almalı

Bilişim güvenliği alanında profesyonel ürün ve çözümler sunan Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, sağlık hizmeti veren kurumların özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini söylüyor. Koronavirüs döneminde sağlık kuruşlarına yönelik siber saldırıların arttığına dikkat çeken Akkoyunlu, “Fidye yazılımı saldırılarının sonucunda fabrikaların üretimini durduğuna, uçuşların ertelendiğine, borsaların kapandığına, eğitim sisteminin aksadığına ya da bankaların işlemlerini durdurmak zorunda kaldığına şahit olduk ancak ölümle sonuçlanan bu saldırı ile ilk kez karşılaştık” açıklamasını yaptı. “Çoğu zaman para ve itibar kaybına yol açan siber saldırılar bu sefer bir can kaybına neden oldu” diyen Akkoyunlu, özellikle sağlık kuruluşlarının, siber güvenliğe daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söylüyor. Akkoyunlu, “Fidye yazılımını kaldırmak için siber korsanların istediği parayı ödemek, illegal bir iş modelinin devamlılığını teşvik etmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir durum yaşanmadan önce siber güvenliğe bütçe ayırması en doğrusu” dedi.

Siber risk poliçeleri önemli bir savunma aracı

ECB Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Cenk Ecevit, Covid 19 ile ‘siber risk sigortaları’nın hayatımızda önem kazanmaya başladığına dikkat çekiyor. Ecevit, son dönemde karşımıza vakaların da bu riskin ne kadar gerçek olduğunu gösterdiğini açıklıyor. Siber risk poliçelerinin bu tür saldırılara karşı önemli bir savunma mekanizması olduğunu belirten Ecevit, makalesinde şu noktalara değiniyor: “Kişisel verilerimizin kötü niyetli şahısların eline geçip geçmediğini bilme şansımız yokken, son zamanlarda sürekli artan vakalara karşın kendimizi koruma adına neler yapabiliyoruz? Risklerin gerçekleşme olasılığına karşın sigorta ürünleri hangi aşamada devreye giriyor? Yaklaşık iki senedir piyasada bulunan bireysel siber risk sigortaları ödeme araçlarının hileli kullanımı, şahsi şifrelerin çalınması, kimlik hırsızlığı gibi risklerin sonuçlarına karşın teminat sağlamakta ve bu tür riskler için hukuki danışmanlık temin etmekte.” Bu konuda sigorta sektörüne de önemi görevler düştüğünü kaydeden Ecevit, “Poliçe limitlerinin güncellenmesi, güncel risklerin tanımlanarak poliçe içeriklerinin zenginleştirilmesi gerekiyor” diyor.

2020 yılında siber güvenlik yatırımlarında rekor kırıldı

Siber saldırı riskine karşı dünya çapında bilinçlenme artıyor. 2020 yılının ilk altı ayında siber güvenliğe yapılan küresel yatırım 870,8 milyon dolara yükseldi. 2019 yılının aynı döneminde bu rakam 592.3 milyon dolardı.

KPMG’nin düzenli olarak hazırladığı “Pulse of Fintech” raporuna göre siber güvenlik yatırımlarında tarihi bir rekor söz konusu.

Yılın ilk yarı “Pulse of Fintech” raporunu değerlendiren KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri Sinem Cantürk, “Dünyanın içinden geçtiği dönem itibarıyla dijital trendler hızlanıyor ve bu hızlanma sadece doğrudan fintech yatırımlarına değil, dolaylı teknolojilerin ve çözümlerin de artması için ortam yaratıyor. Bu artışı en çok siber güvenlik yatırımlarında görüyoruz ve ilk yarı yıl itibarıyla siber güvenlik yatırımlarının tarihi rekor kırdığına tanıklık ediyoruz” diye konuştu.