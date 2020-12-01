Siber tehdide karşı eğitim kalkanı

'Siber ataklar.’ Gerçi söz konusu tehdit yeni değil; dijitalleşmenin artması bile birlikte özellikle son 5 yıldır ülkemizdeki birey ve kurumları tehdit ediyor. Salgının dayattığı koşullar nedeniyle siber saldırıların şiddeti artarken, sigorta şirketlerinin de sundukları; birey ve kurumları söz konusu risklere karşı güvenceye altına alan ‘siber riskler sigortası’nın da sayısı artıyor. Bu konuda sektörde öncülük eden şirketlerden Aksigorta, siber risklerle ilgili duyarlılığını, ürün boyutunun da ötesine taşıdı. Sosyal sorumluluk bilinci ile ‘Dijital Güvenlik Platformu’nu oluşturan şirket; platform aracılığıyla Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi ile iş birliği yaparak; vatandaşa ücretsiz online eğitim de verecek.

Dijital riskler konusunda toplumdaki farkındalığın ve bilgi düzeyinin artması; kurumların ve bireylerin bu konuda daha hazırlıklı olmasına katkıda bulunulmasını hedefleyen Dijital Güvenlik Platformu, 27 Kasım’da, Aksigorta üst düzey yöneticileri ve Boğaziçi Üniversitesi’nden temsilcilerin katıldığı online bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Dijital güvenlik riskleri artıyor

Toplantıda, koşulların hızla değiştiği bir ortamda, ‘dijital güvenlik risklerinin arttığına dikkat çeken Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen; “Toplumun bu risklere karşı bilinçlenmesine katkıda bulunmak bizim sürdürülebilirlik anlayışımızın bir gereği” dedi. Gülen’in verdiği bilgilere göre, 2018’de internette 7 milyar cihaz varken, geçen yılın sonu itibarı ile bu sayı 26.6 milyar oldu. Bağlı cihaz sayısının da 2021’de 35 milyara ulaşması, 2025 itibarı ile 70 milyarı geçmesi bekleniyor. Bu cihazlar evlerimizde, sağlık hizmetlerinde, ulaşımda, sanayide, askeri teknolojilerde ve daha birçok alanda kullanılıyor. 4.5G’den sonra devreye girmesi beklenen ‘5G hizmeti’ ile birlikte internete bağlanabilen nesnelere yönelik saldırıların daha da artması beklendiğini vurgulayan Gülen; “Dijitalleşmenin hızına baktığımızda ciddi güvenlik açıklarının da aynı hızla hayatımıza girebileceğinin toplum olarak farkında olmamız gerekiyor’’ diye konuştu.

Toplantıda, Aksigorta’nın, Siber Koruma Sigortası hakkında bilgi veren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, şunları söyledi: “Siber Koruma Sigortası ile gerçekleşmiş veya gerçekleştiğinden şüphelenilen bir dijital saldırı neticesinde; oldukça geniş yelpazedeki teminat seçeneklerimiz ile poliçe sahiplerinin yanında oluyoruz. Sunduğumuz Siber Koruma Sigortası şirketlere yönelik bir üründür. Ancak bu konuda bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan bir ürünü de en kısa zamanda hizmete sunabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijital güvenlik konusunda saldırıya maruz kalmadan önce muhakkak önlemlerin alınmış olması gerekiyor.’’