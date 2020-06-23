Sigorta acenteleri müşterilerine Findeks paketleri satabilecek

Bugüne kadar banka şubeleri, Findeks dijital kanalları ve Findeks Çağrı Merkezi aracılığıyla satılan ‘Findeks paketleri’ artık Türkiye’deki tüm sigorta acenteleri tarafından da kendi müşterilerine satılabilecek. Acenteler, satılan paket fiyatının yüzde 25’i kadar komisyon kazanabilecek. Tek bir paket satışı ile 30 TL’ye kadar komisyon kazanılabilecek acenteler için komisyon oranı için herhangi bir satış limiti bulunmuyor.

Findeks paketleri, alacak riskini en aza indiriyor

Findeks paketleri, ürünü acentelerden satın alacak acente müşterilerine de büyük avantaj sağlıyor. Ürün sayesinde artık sigorta acentelerinin müşterileri, şahsi finansal durumlarını yönetebildikleri gibi, ticari ilişki içerisinde bulundukları üçüncü kişilerin finansal durumlarını da öğrenip, alacak risklerini en aza indirme imkânına kavuşacak.

Satış noktası olmak çok kolay

Findeks satış noktası olmak da çok kolay. Findeks satış noktası olmak isteyen acenteler öncelikle Findeks ticari üyelik işlemlerini tamamlıyor ve Findeks müşteri merkezini arayarak satış noktası olma talebini iletiyor. Talepte bulunan acenteye Findeks tarafından ‘Acente İşbirliği Sözleşmesi’ ve ‘Findeks Acente Paketi’ gönderiliyor. Acente tarafından imzalanan sözleşme, KKB’ye iletiliyor. Sözleşmenin onaylanmasıyla birlikte acente yetkililerine satış ekranları açılarak satış noktası aktif hale geliyor.

Findeks paketlerini kullananlar hangi avantajları sağlıyor?

Findeks paketlerini satın alanlar, şahsi finansal durumlarını kolayca yönetebiliyor.

Günümüzde kritik öneme sahip ‘nakit yönetimi’ konusunda avantaj sağlıyor.

Ticari ilişki içerisinde bulundukları üçüncü kişilerin finansal durumlarını öğreniyor.

Ticari alacak riskini en aza indiriyorlar.