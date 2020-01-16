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    HaberlerSigorta Haberleri Sigorta sektörü 29 milyar lira tazminat üstlendi
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    16.01.2020 - 15:03 |

    Sigorta sektörü 29 milyar lira tazminat üstlendi

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, yaptığı açıklamada, sigorta sektörünün dinamik ve güçlü bir sektör olduğuna dikkat çekerek günde 120 milyon TL’den fazla tazminat ödemesi gerçekleştirdiğini söyledi. Herhangi bir hasar durumunda sigortalıların, sigorta şirketlerine başvurmalarının yeterli olduğunu vurgulayan Atilla Benli, “Sigortacılığın varoluş nedeni hasarın en hızlı şekilde karşılanmasıdır. Sigorta sektörü olarak her zaman sigortalının yanındayız” değerlendirmesinde bulundu.

    Sigorta sektörü 29 milyar lira tazminat üstlendi

    Türkiye sigorta ve özel emeklilik sektörünün sağladığı teminatın yaklaşık 127 trilyon TL’ye ulaştığını, bunun da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 34 katına denk düştüğünü belirten Benli, “Sektörümüz gerek sunduğu ürün ve hizmetler gerekse ödediği tazminatlar itibarıyla ülke ekonomisi için kritik önem taşıyor. 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla sektörümüzün üstlendiği tazminat tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,6 artış kaydederek 29,1 milyar TL’ye yükseldi.” ifadelerini kullandı.

    Hız kavramının önemini biliyoruz

    Benli, sektördeki tüm şirketlerin hasar süreçlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için sürekli çalıştıklarına, ürün ve hizmet geliştirirken “hız” kavramının ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerine işaret eden Benli, şunları kaydetti:

    “Bir hasar gerçekleştiğinde, öncelikle, sigortalılarımızın sigorta şirketine hasar ihbarı yapması, yani durumu bildirmesi gerekiyor. Durumdan haberdar olan sigorta şirketimiz ise hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlıyor. Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, 1 gün ila 5 gün arasında sigorta teminatı içindeki zararı tazmin ederek sigortalısına tazminat ödemesini gerçekleştiriyor. Bu nedenle sigortalılarımız başka bir mecra aramadan sadece sigorta şirketlerine başvursun. Unutulmasın ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sigortalılarımızın yanındayız.”

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