Sigorta sektörü tüm paydaşlarıyla birlikte İzmir’de

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, TSB Başkanı Atilla Benli, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı ve TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem'in depremin yarattığı hasarı ve çalışmaları yerinde görmek amacıyla İzmir'de temaslarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm paydaşlarla birlikte depremin acılarını azaltabilmek için yoğun bir şekilde çalıştıkları ifade edilerek, "Sigorta eksperlerimizin çalışmaları tamamlandığında tüm sigortalılarımızın teminatları kapsamında tüm hasarları eksiksiz karşılanacaktır. Sigorta sektörümüz sigortalı vatandaşlarımızın yanındadır.” denildi.

Sigorta sektörünün depremin acılarını silmek için bölgede yoğun bir şekilde çalıştığı aktarılan açıklamada, "Depremin hemen ardından başta DASK olmak üzere tüm sigorta şirketleri seferber olurken, hasar tespit çalışmaları ve sigortalı olan hasarların tazminat ödemelerine ise hızla başlandı. Sigorta sektörü DASK dahil geride kalan bir haftada 10 milyon TL'ye yakın bir tazminat ödemesi gerçekleştirirken, bölgede 100'den fazla sigorta eksperi hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, TSB Başkanı Atilla Benli, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler ve TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı'nın, 5 Kasım'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İzmir Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya katıldığı, hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek amacıyla da başta Bayraklı ilçesi olmak üzere kentte bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Depremden etkilenen illerdeki vatandaşlarımıza ve tüm milletimize geçmiş olsun.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu depremin İstanbul, Eskişehir, Tekirdağ dahil olmak üzere, 14 ili kapsayan geniş bir etki alanı içinde hasar ihbarlarının alındığı aktarılan açıklamada, bu derin sarsıntı ile DASK’ın öneminin bir kez daha idrak edildiği belirtildi.

Tazminat ödemeleri gerçekleştiriliyor

Açıklamada, depremlerin Türkiye'nin bir gerçeği olduğuna ve bu gerçek altında tedbir almanın önemine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Unutmamalıyız ki deprem, sel, fırtına, tsunami gibi doğal felaketler bugün olduğu gibi bundan sonra da yaşanmaya devam edecek. Bu nedenle de sigortalı olmanın ve sigortalı kalmanın bizlere verdiği güveni ise bu tür felaketler yaşadığımızda daha da iyi anlıyoruz. Başta DASK ve çalışanları olmak üzere tüm sigorta şirketlerimiz, sigorta eksperlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte güzel İzmirimize büyük hasar veren depremin yaralarını hızla sarma gayretindeyiz. 5 Kasım 2020 tarihi itibarıyla sigorta şirketlerimiz, kasko, tekne, nakliyat, mühendislik ve yangın branşlarında toplam 2 bin 462 hasar dosyası açarken, sonuçlanan dosyalar için sigortalılarına 2,8 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

Bunun yanı sıra tüm dünya genelinde örnek gösterilen kurumumuz DASK’tan ise 12 bin 770 ihbar bildiriminde bulunan 14 ilimizde Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, 153 dosya için 6,3 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı. Sigorta sektörü olarak ilk hedefimiz bugün olduğu gibi yarın da hasar ihbarı aldığımız sigortalılarımızın hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak, tazminat ödemelerini yapmak ve böylece vatandaşlarımızın normal hayatlarına en kısa sürede dönmelerine katkıda bulunmaktır."

Sigorta varlıkların korunması için “olmazsa olmaz”

İl ve bölge bazında değişkenlik gösterse de ayda ortalama 15 TL gibi bir tasarrufla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırarak konutların güvenceye alınabildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Sigorta varlıkların korunması için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bu konuda farkındalığın oluşması için yıllardır sigorta şirketlerimiz, paydaşlarımız, kamu kurumlarımız, DASK ve STK’lar pek çok çalışma gerçekleştiriyor. Sigorta sektörü, bir doğal afet durumunda normal hayat koşullarına bir an önce dönebilmek için çok önemli bir misyon üstleniyor. Zorunlu deprem sigortası yaptırmak, poliçeyi her yıl yenilemeyi ihmal etmemek ve bunu ihtiyari sigorta ürünleriyle desteklemek büyük önem taşıyor. İzmir depremi de başta hayat ve sağlık olmak üzere konut, işyeri ve kasko sigortası ile varlıklarımızın sigorta güvencesi altına alınmasının son derece önemli olduğunu gösterdi." denildi.

Sigorta şirketlerinin çağrı merkezleri ile acil yardım masaları 7/24 çalışıyor

Açıklamada, yaşanan bir doğal afet sonrasında vatandaşların hayatlarına kaldığı yerden devam edebilmeleri ve yaraların hızlıca sarılması için sigortalılık oranlarının hep birlikte artırılmasının sigorta sektörünün en önemli sorumluluklarından biri olduğuna işaret edilerek, depremden etkilenen poliçe sahiplerinin hasar bildirimlerini sigorta şirketlerinin 7/24 çalışan çağrı merkezleri ile acil yardım masaları aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri hatırlatıldı.