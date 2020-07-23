Sigorta sektörünün yeni oyuncusu Türkiye Sigorta

Güneş Sigorta‘nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın; tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle Güneş Sigorta bünyesinde birleşilmesine ilişkin ‘Duyuru Metni’; esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesinin, SPK’nın 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylandığı bildirildi.

Genel kurulun onayına sunulacak

Onaylı belgelerin SPK’dan teslim alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“15 Temmuz 2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca; Şirketimizin ‘Türkiye Sigorta Anonim Şirketi’ unvanını kullanabilmesi için izin verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği için yapılması planlanan esas sözleşme tadili, birleşmenin onaylanacağı genel kurulun onayına sunulacaktır.”