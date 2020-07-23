BİST118.0800.00EURO7.930.09USD6.84-0.03ALTIN411.83-0.13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Sigorta sektörünün yeni oyuncusu Türkiye Sigorta
    ABONE OL
    23.07.2020 - 08:41 |

    Sigorta sektörünün yeni oyuncusu Türkiye Sigorta

    Güneş Sigorta bünyesinde, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle birleşilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK) onaylandı.

    Sigorta sektörünün yeni oyuncusu Türkiye Sigorta

    Güneş Sigorta‘nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, Ziraat Sigorta ve Halk Sigorta’nın; tüm aktif ve pasifiyle devralınması suretiyle Güneş Sigorta bünyesinde birleşilmesine ilişkin ‘Duyuru Metni’; esas sözleşme tadil metni ve ihraç belgesinin, SPK’nın 16 Temmuz 2020 tarihli ve 44/908 sayılı kararı ile onaylandığı bildirildi.

    Genel kurulun onayına sunulacak

    Onaylı belgelerin SPK’dan teslim alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “15 Temmuz 2020 tarih ve 2772 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca; Şirketimizin ‘Türkiye Sigorta Anonim Şirketi’ unvanını kullanabilmesi için izin verilmiştir. Söz konusu unvan değişikliği için yapılması planlanan esas sözleşme tadili, birleşmenin onaylanacağı genel kurulun onayına sunulacaktır.”

    23 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A101 23 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünler raflarda yerini aldı! A101 saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

    A101 23 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünler raflarda yerini aldı! A101 saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    Milyonlarca çalışan için geçerli! 58 yaşında emeklilik...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Temmuz Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 22 Temmuz Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber