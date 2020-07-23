Sigorta sektörünün yeni oyuncusu Türkiye Sigorta

Son dönemde hayata geçirdiği yenilikçi ve müşteri odaklı ürün ve uygulamalarla gündeme gelen Ray Sigorta, 2020 yılının ilk 4 aylık rakamlarına göre üretimini bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artırarak 519 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirdi.

Yeni inisiyatifler öne çıkardı

“Ülkemizin ve küresel piyasaların belirli zorluklarla karşılaştıkları günlerde doğru çözümleri müşterilerimizle buluşturmayı başardık” diyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Bu başarı da hem acentelerimizle hem de müşterilerimizle aramızda kurmayı başardığımız çift yönlü iletişimin bir sonucu. Diğer taraftan en önemli paydaşlarımız olan acentelerimize sunduğumuz desteklerin yanı sıra piyasaya sunduğumuz fark yaratan ürünlerle ihtiyaçlara cevap verebilmelerini sağlıyoruz. Ekonomik Kasko, Baby on Board, Prenses Kasko, Cyberella bunlardan sadece bazıları. Sadece bir alanda değil, hizmet verdiğimiz her alanda başlattığımız yeni inisiyatifler ve kampanyalarla satış kabiliyetimizi artırıyoruz” dedi.

Hedef ilk 10’a girmek

2020 yılının 4 aylık rakamlarına göre büyük bir atılım yaparak hayat dışı prim üretiminde 19’uncu sıradan 16’ncı sıraya yükselen Ray Sigorta; bir önceki yılın aynı döneminde 376 milyon liralık üretimini yüzde 38 artırarak 519 milyon liraya çıkardı. Erdoğan, “Bu dönemde pazar payımızı da yüzde 20 artırmayı başardık. Biz işin kolayına kaçıp, pazar payımızı ve sektör sıralamamızı trafik üretimi ile yukarı taşımaya çalışmıyoruz. Banka üretimi olmadan, gruptan hazır bir üretim almadan, yüzde 25’in altında bir trafik payı, yüzde 50’nin altında bir oto payı ile böyle bir başarıyı yakalayabilen bir şirket olmadı sektörde. Hedefimiz Ray Sigorta’yı ilk ona sokarak bu başarıyı daha da taçlandırmak” diye konuştu.