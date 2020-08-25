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    HaberlerSigorta Haberleri Sigorta şirketlerinden ‘spor’a sponsorluk desteği
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    25.08.2020 - 11:53 |

    Sigorta şirketlerinden ‘spor’a sponsorluk desteği

    Toplumsal farkındalıkların artırılması anlamında kültür, sanat ve eğitim alanlarına destek sağlayan sigorta şirketlerinin son dönemde bir diğer ilgi odağı ise spor oldu.

    Sigorta şirketlerinden ‘spor’a sponsorluk desteği

    Şirketler birçok spor branşında sağladıkları sponsorluk desteği ile Türk sporuna ve sporcusuna önemli bir katkı sağlıyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos içerisinde tam beş sigorta şirketi çeşitli spor dallarında farklı takımlarla sponsorluk anlaşması imzaladı.

    HDI Sigorta’dan çifte sponsorluk

    Türk sporuna sağladığı sponsorluklarla dikkat çeken HDI Sigorta, Ağustos ayında çifte sponsorluk anlaşması imzaladı. ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Afyon Belediyespor’a isim sponsoru olan HDI Sigorta, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor’a yeni sezon için de sponsor oldu.

    Galatasaraylı kürekçiler Quick güvencesinde

    Sapanca’da gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları geçtiğimiz günlerde sonuçlanırken Quick Sigorta’nın sponsor olduğu Galatasaray Kürek takımı 3 şampiyonlukla yarışlara damgasını vurdu.

    Sigorta Shop’tan voleybol atağı

    Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop) ise voleybolda atağa kalktı. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Mert Grup Sigorta’nın markası olan Sigorta Shop arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Mert Grup Sigorta (Sigorta Shop), aynı ligde mücadele edecek olan Kalecik Belediye Spor’un da isism sponsorluğunu yapıyor.

    Magdeburger Sigorta, Galatasaray’ın forma sponsoru

    Magdeburger Sigorta ve SIXT rent a car, Galatasaray ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre SIXT rent a car yeni forma göğüs sponsoru, Magdeburger Sigorta ise forma sırt sponsoru oldu.

    Generali’den Sakaryalı şampiyonlara destek

    Generali Sigorta, Sakarya Kadın Voleybol Spor ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, 2020-21 sezonu boyunca Sakarya Voleybol Spor Takımı, “Generali Sigorta Sakarya Voleybol Spor” olarak anılacak.

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