Sigorta Turk için ruhsat başvurusu yapılacak

Acentelerin ortak olduğu sigorta şirketi Sigorta Turk ile ilgili son gelişmeleri SigortaMedya’nın YouTube kanalı Sigorta Ekranı’na değerlendiren Anka Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi, çok yakında ruhsat başvurusu yapacaklarını söyledi. Büyükçelebi, “Başvuru anlamında en yüksek sermayeli şirket olacağız. Çok yönlü bir çalışma yapıyoruz. Bir yandan fiziki alt yapıyı hazırlıyoruz. Ruhsat başvurusu yaparken devletin bizden istediğini yerine getirmek, hatta üzerine fazlasını koyabilme anlamında çok garantici bir şekilde çalışıyoruz. Ruhsat alma yönünde bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum” diye konuştu.

Sermayemiz güçlü

Büyükçelebi, Sigorta Turk’un sermaye gücü ile ilgili olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu: “ Bizim bir yatırım şirketimiz var ve bu yatırım şirketine acenteler ortak oluyor. Bu yatırım şirketinin sahibi olan bir sigorta şirketi var. Bu kuruluşla yolumuza devam ediyoruz. Kasım 2019'da ruhsat başvuru bedelleri 38 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı. Şimdi tüm ruhsatları almak istiyorsanız, 38 milyon 500 bin lirayı bloke ettirmeniz gerekiyor. Biz de tüm ruhsatları almak istiyoruz. Bu da 50 milyon liralık ödenmiş sermayenizin olmasını gerektiriyor. Biz bunun daha da üzerine çıkacak bir imkân oluşturmanın derdindeyiz. Orada da bir hayli yol aldık. Başvuru anlamında en fazla sermayeye sahip şirket haline geleceğiz.”

Acentelerin ortak olduğu Anka Yatırım’ın kesinlikle acente dışında başka bir ortağı olmadığını ve tamamen acentelerden oluşmuş bir yapı olduğunu vurgulayan Büyükçelebi, “Sigorta şirketinin içine belki düşük yüzdelerle yatırımcı alabiliriz. O konuda ciddi de talep aldık. Birçok iş kolu veya işadamı buralara yatırım yapmak istiyor. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Meslektaşlarımıza kazandıracağız

Büyükçelebi, Sigorta Turk’ün acentelere sağlayacağı yararlar konusunda ise şunları söyledi: “Bu yapıyı tamamen profesyoneller yönetecek. Sözleşmeden ve haksız rekabetten kaynaklanan birtakım problemleri ortadan kaldırmış; tamamen kazan-kazan üzerine kurulmuş, meslektaşlarımızın daha fazla kazanabileceği, haklarının daha fazla olabileceği bir yapıdan bahsediyoruz. Ar-ge çalışmalarımız çok fazla. Acentelerin yatırımcı ve ürün geliştirme anlamında bir rolü var. Ayrıca bir teminat mektubu almayacağız. Zaten teminat mektubuna verdikleri para kadar şirkete ortak olacaklar. Tabii ruhsat alana kadar ki sürede rakamlar bu düzeyde. Ruhsatı aldıktan sonra rakamlar değişecektir.”

Türkiye Sigorta çok önemli proje

Eylül itibarıyla faaliyete geçen Türkiye Sigorta’nın da çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Büyükçelebi, “Çok da başarılı bir proje. Kamu tarafındaki şirketlerin bir araya gelmesi önemliydi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Başarılı olmasını gönülden istiyoruz” diye konuştu.Sektörde önümüzdeki dönemde branşlaşmanın da artacağını belirten Büyükçelebi, “Yeni şirketler, yeni ürünler, yeni bakış açıları, mevcut ürünlerin yenilenmesi; belki bu anlamda büyük bir potansiyeli olan Türkiye'yi daha iyi noktalara getirecektir. Bu gelişmelerden korkmadan olabildiğince fazla imkân sağlamak lazım” dedi.