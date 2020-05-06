BİST98.7380.00EURO7.680.23USD7.090.27ALTIN388.890.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Şirketler için hayat sigortası
    ABONE OL
    06.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şirketler için hayat sigortası

    Güneş Sigorta, 1 Nisan itibarıyla kapsamı genişleyen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasıyla KOBİ’lerin yanında olmaya devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, alacak sigortasının şirketler için hayat sigortası niteliğinde olduğu vurgulandı

    Şirketler için hayat sigortası

    Şirketlerin tahsil edemedikleri alacaklarını güvence altına alan Devlet Destekli Alacak Sigortası, 27 Mart 2020 tarihinde yayınlanan ve 1 Nisan itibari ile yürürlüğe giren tebliğ ile birlikte mikro, küçük ve orta büyüklükteki tüm işletmeler için fırsatlar sağlıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları çerçevesinde, alacak sigortasından yararlanma kapsamı genişletildi ve ciro şartı yıllık 25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarıldı. Ek olarak reasürans desteğine yönelik yayınlanan kararname ile Alacak Sigortası Sistemi dünyadaki uygulamalarla uyumlu bir yapıya kavuştu.

    Yeni düzenleme ile teminat limiti 750 bin TL olarak belirlenirken; vade seçenekleri de 240 güne kadar çıkarıldı. Reasürans desteği oranları da yeniden belirlendi. Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutarın, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı duyuruldu.

    Teminat kapasitesi artırıldı

    Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının KOBİ’ler için özellikle bu süreçte hayat sigortası olduğunu belirten Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, şunları söyledi:
    “Bu ürüne özel yapılan düzenlemeler sistemin teminat kapasitesini artırması nedeniyle büyük önem taşıyor. KOBİ’lerimizin adeta hayat sigortası olarak tanımlayabileceğimiz bu sigortaya yönelik atılan adımlar hem ekonomimiz hem de sigorta sektörü için çok önemli gelişmeler. Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle yaşanması olası ödeme güçlükleri düşünüldüğünde, Alacak Sigortası’nın önemi daha da artıyor.”

    Hedefler yüksek

    Bu zor süreçte Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda yapılan değişikliklerin KOBİ’lerin süreci en az hasarla atlatmaları için atılan hızlı adımlardan biri olduğunu kaydeden Benli, “Gerek kapsamın genişletilmesi gerekse reasürans desteği verilmesi sayesinde bu sigortaya yönelik hem talep hem de arz tarafında önümüzdeki günlerde hareketlilik yaşanacağını öngörüyorum. Güneş Sigorta olarak; Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ürünümüzde bu yıl hedeflerimiz çok yüksek. Ürünün penetrasyonunu artırmak ve KOBİ’lere güvence sunmak için yoğun olarak çalışıyoruz” dedi.

    Ramazan davulcuları, klarnet ve darbukalarıyla sokakları şenlendirerek bahşiş topladıKocaeli’nin Gebze ilçesinde Ramazan davulcuları klarnet ve darbukalarla seslendirdikleri sokaklarda hem bahşiş topladı hem de vatandaşları eğlendirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu Ziraat - Vakıfbank - Halkbank başvuru sorgulama linkleri

    Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu Ziraat - Vakıfbank - Halkbank başvuru sorgulama linkleri

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Konya'da bir apartman corona nedeniyle karantinaya alındı

    Konya'da bir apartman corona nedeniyle karantinaya alındı

    Sıradaki Haber