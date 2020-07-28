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    HaberlerSigorta Haberleri Sompo’dan markalı araç sahiplerine özel kasko
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    28.07.2020 - 14:59 |

    Sompo’dan markalı araç sahiplerine özel kasko

    Sompo Sigorta; Skoda marka araç sahipleri için özel olarak hazırladığı ‘Skoda Kasko’yu müşterilerinin beğenisine sundu. Araç sahiplerini birçok farklı riske karşı koruma altına alan Skoda Kasko; kullanıcılarına Skoda yetkili servislerinde orijinal parça ve onarım garantisi de veriyor.

    Sompo’dan markalı araç sahiplerine özel kasko

    Müşterilerini anlayan ve onların ihtiyaçları doğrultusunda fonksiyonel ürünler geliştiren Sompo Sigorta; daha önce Audi ve Volkswagen gibi otomobil üreticileriyle gerçekleştirdiği ‘marka kasko’ işbirliklerine, bir yenisini daha ekledi. Marka bu kapsamda, dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da önemli bir marka olan Skoda ile işbirliğine imza atarak, ‘Skoda Kasko’yu müşterilerinin kullanımına sundu.

    Araç sahiplerini birçok farklı riske karşı koruma altına alan Skoda Kasko; herhangi bir hasar durumunda Skoda yetkili servislerinde orijinal parça ile tamir garantisi veriyor. Konu ile ilgili bilgi veren Sompo Sigorta Özel Ürünler Direktörü Serdar Aybay, Skoda gibi değerli bir marka ile yapılan iş ortaklığından duydukları memnuniyeti dile getirerek; “Marka Kasko ürünleri, müşterilerin standart kaskolarda verilen teminatlara; ekstra avantajlarla ulaşmalarını sağlıyor ve bu nedenle de tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Skoda sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda Skoda Kasko ürünümüzü geliştirmekten ve onlara hizmet vermekten dolayı sevinçliyiz” dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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