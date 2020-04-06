Tarım Sigortaları Havuzu 2019’da 1,3 milyar TL hasar ödemesi yaptı

TARSİM tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, son yıllarda dünyanın gündemine oturan iklim değişikliğinin etkilerinin, kuraklığın, aşırı yağışlara ve sellere neden olan yağış rejimindeki düzensizliklerin, dolu, fırtına ve hortumların Türkiye’de sıklıkla yaşandığı belirtilerek, yapılan bilimsel araştırmaların, ilerleyen zaman içinde iklim değişikliğine bağlı hasarların daha çok yaşanacağına işaret ettiği bildirildi.

Türkiye’nin bir tarım ülkesi ve bu sektörün son derece stratejik bir öneme sahip olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tarım sigortasının da bu alanın tamamlayıcısı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Tarım potansiyelinin optimal düzeyde kullanılmasını sağlayan, üretimin sürdürülebilir olmasını mümkün kılan ve artık günümüzde modern tarımın risk yönetim modeli olan tarım sigortası, geçimini bu alandan sağlayan tüm üretici ve yetiştiricilerimizin mutlaka faydalanması gereken bir yöntem. Son yıllarda tarım sigortalarına olan farkındalık da artıyor. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi, devreye girdiği yıldan bugüne kadarki süreçte küçümsenmeyecek boyutta ve hızda bir büyüme, gelişim gösterdi.”

2019 yılında 5 milyonu aşkın büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı

Açıklamada, geçen yıl Türkiye genelinde, 26 milyon dekarın üzerinde alanın, 5,1 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sigortalandığı belirtilerek, “Sigortalı üreticilerimizden ve yetiştiricilerimizden tüm tarım sigortası branşlarında 371 binin üzerinde hasar ihbarı alındı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 1,3 milyar TL hasar ödemesi yapıldı. En çok hasar ödemesinin, TARSİM’in lokomotif branşı olan Bitkisel Ürün Sigortası’nda gerçekleştiğini ifade edebiliriz.” denildi.

24 Ocak’ta meydana gelen ve merkez üssü Elazığ Sivrice olan deprem afetinde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için son derece üzgün olunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Deprem felaketinin hemen ardından, geçmiş olsun dileklerimizi iletmek ve bölge halkının yanında yer alabilmek amacıyla Malatya ve Elazığ’a yönelik ziyaretlerimiz oldu ve tüm imkanlarımızı seferber ettik. Elazığ ve Malatya illerinde hayvan barınakları zarar gören yetiştiricilerin hayvanlarının barınması ve beslenmesine katkı sağlamak amacıyla, Elazığ’a 500 bin TL, Malatya’ya ise 400 bin TL maddi destekte bulunduk. Deprem sonrasında Malatya’nın Doğanyol ilçesinden, büyükbaş hayvanların göçük altında kalması sebebiyle 6 adet ölüm sebepli ihbar alındı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 42 bin TL’nin üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirildi.”

Açıklamada, geçen yıl Bitkisel Ürün Sigortası branşında sırasıyla en çok buğday, kayısı ve üzüm ürünlerinden hasar ihbarı alındığı ifade edilerek, söz konusu ihbarlarda, dolu, don ve fırtına gibi sebeplerin, meyve hasarlarında Malatya, Manisa, Mersin gibi illerin öne çıktığı, buğday ürününde ise en çok Yozgat, Amasya, Diyarbakır ve Ankara illerinden hasar ihbarının alındığı aktarıldı.

2019 yılında en çok Bitkisel Ürün Sigortası branşında buğday ürünü için poliçe üretildiği, ilk sırada Tekirdağ’ın yer aldığı bildirilen açıklamada, 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok poliçe düzenlenen ürünün yine buğday olarak gerçekleştiği, Tekirdağ’ın en çok poliçe düzenlenen iller arasındaki ilk sıradaki yerini koruduğu belirtildi.

Mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve çam fıstığı Ürün Sigortası kapsamında

Açıklamada, sistemin, dinamik ve değişime açık bir yapıya sahip olduğu, bu doğrultuda her yıl üretici ve yetiştiricilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünler ve teminatların uygulamaya alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“2020 yılında Bitkisel Ürün Sigortalarında yürürlükteki risklere ve ürünlere ilave olarak yağ gülü ve sumak ürünleri isteğe bağlı olarak don riskine karşı teminat altına alındı. Mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve çam fıstığı, Ürün Sigortası kapsamında sigortalanabilen yeni ürünler arasında yerini aldı. Ayrıca, çam fıstığı, sumak, çay ve çay (fidanı) gibi ürünler Ağaç-Fidan Sigortası’na dahil oldu. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında ise, ek hastalıklar teminatı geniş kapsamlı tarifeye, ek prim ödemeden dahil edildi. Su Ürünleri Hayat Sigortası’nda denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağlar, mevcut risklere ilaveten hırsızlık riskine karşı güvence altına alındı. Bunun yanı sıra, gerek prim fiyatlarında gerekse sigortalının hasara katılım paylarında indirimler yapıldı.”

Açıklamada, Bitkisel Ürün Sigortalarında sigortalılık oranının, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üretim alanları çerçevesinde değerlendirildiğinde, yüzde 20’ler seviyesinde olduğu bildirildi.

Tarım sigortasına ilişkin işlemler evden çıkmadan da yapılabiliyor

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, son günlerde dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşandığını belirtti.

Günal, son derece hassas olan bu süreçte, dikkatli olunması, önlemlerin alınması ve resmi merciler tarafından yapılan yönlendirme ile uyarılara hassasiyet gösterilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin üretimlerinin aksamadan devam etmesi ve gıda arzı güvenliğinin korunması da her zamankinden çok daha gerekli. Çünkü gıda sektörü kapasitesini arttırarak hızlı bir şekilde üretime devam ediyor.” dedi.

TARSİM olarak sundukları hizmet alanı çerçevesinde tarımsal üretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için paydaşlarla iş birliği halinde gerekli tedbirlerin alınması, kolaylıkların sağlanması konusunda çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini aktaran Günal, şunları kaydetti:“Üretici ve yetiştiricilerimize üretimin sürekliliği ve ülkemizin geleceği için tarım sigortalarını ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde çeşitli kanallar vasıtasıyla duyurduğumuz gibi, üretici ve yetiştiricilerimizin, tarım sigortasına ilişkin işlemlerini evlerinden çıkmadan, telefonla ya da online uygulamalarımızla da gerçekleştirebileceklerini hatırlatmak isterim. Bu konuda detaylı bilgi edinmek üzere 0850 250 82 77 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilirler ya da tarsim.gov.tr internet sitemiz üzerinden de bilgi edinebilirler.”

Günal, hep birlikte mücadele edilen bu sürecin en kısa sürede sona ermesini ve millet olarak sağlıklı günlere kavuşabilmeyi temenni ettiğini bildirdi.