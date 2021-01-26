TCDD tamamlayıcı sağlık sigortası alımı yapacak

Bunun için ihale düzenleyen TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi; 273 kişi için alım yapacağını duyurdu. Bir yıl süreli tamamlayıcı sağlık sigortası alımı için işe başlama ve bitiş süresi 13 Şubat 2021-13 Şubat 2022 olarak belirlendi. Araçların sertifikasyon işlemlerini yapmak amacıyla TCDD‘nin yüzde 50 iştirakiyle 2017 yılında kurulan TCDD Teknik; demiryolu, hafif raylı sistem ve metro hatları ile bu sektörde kullanılan araçlara yönelik etüd ve projeler hazırlıyor.