Trafik Sigortası’nda ödenen tazminat tutarı geriledi

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) verilerine göre ilk 9 aylık dönemde, reel olarak trafik yüzde 1.66, (nominal artış yüzde 9.9), kasko ise yüzde 0.74 düşüş (nominal artış yüzde 10.92) kaydetti. Bardağın boş tarafından bakarsak, sektörün lokomotifi oto sigortalarındaki daralma, kuşkusuz olumsuz. Ancak, bir de bardağın dolu tarafından bakarsak, oto sigortalarında hasarlar da azalıyor. Yine TSB’nin açıkladığı ‘Motorlu Taşıtlar İstatistikleri’ne göre zorunlu trafik sigortasında, bu yılın ocak-eylül döneminde, geçen yıla göre sigortalılara/3. şahıslara ödenen maddi tazminat tutarı yüzde 12.3 düşüşle 3 milyar 272,3 milyon TL’ye geriledi.

Pandemi etkili oldu

Trafik sigortasında ödenen maddi tazminat tutarının gerilemesinde, özellikle yılın ilk yarısında pandemi dönemindeki kısıtlamalara bağlı olarak trafiğe çıkan araç sayısı ve buna bağlı olarak kazalar ve hasar frekanslarındaki azalış da etkili. Yıllar itibarıyla bakıldığında, ocak-eylül itibarıyla trafik sigortasında ödenen maddi tazminat tutarı, 2017’de yaklaşık 2.5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2018’de 3.3 milyar TL’ye ulaşan maddi tazminat tutarı, geçen yıl da 3.7 milyar TL’ye yükseldi.

Trafikte teminat arttı; otomobil aslan payını aldı

Reel prim üretimi ve ödenen tazminatların azaldığı trafik sigortasında verilen teminat adetleri ise artıyor. TSB’nin yayımladığı 9 aylık verilere göre, bu yılın ilk 9 ayında teminat adetleri 2019’un aynı dönemine göre 657 bin 22 adet artışla, 14 bin 575 bin 354’e yükseldi. Teminat adetleri, tek tek araç bazında incelendiğinde 9 milyon 254 bin 323 adetle ‘otomobil’ aslan payını alıyor. Otomobili, 2 milyon 593 bin 652 adetle kamyonet ve 930 bin 142 adetle motosiklet ve yüksek motosikleti izliyor.