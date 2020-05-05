Trafikte tek fiyat sıkıntı yaratır

SigortaMedya’nın YouTube kanalı Sigorta Ekranı’nda Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, SigortaMedya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar’ın sorularını yanıtladı. Büyükçelebi, ‘serbest tarife ve gerçek sigortacılıktan yana’ olduklarını vurgulayarak, “Eğer her şeyi kamunun havuzu şeklinde yapmaya devam edeceksek; o zaman sigorta şirketlerine ne ihtiyaç var?” dedi. Sektöre mayıs ve haziran ayının zor geçeceğini, pandeminin yansımalarının asıl bu aylarda olacağını belirten Büyükçelebi, sigortalılara da şu mesajı verdi; “Aracı sizin dışınızda başka biri kullanıyorsa, mutlaka trafik sigortası yaptırmanız gerekli.”

Trafik sigortasında tek fiyatın sakıncalı yönlerine dikkat çeken, fiyatın aynı olması durumunda, özellikle banka tarafının ve dijital satış yapanların daha agresif olacaklarını vurgulayan Büyükçelebi, “Tek fiyat isteyen yapılardan birisi belki biz olabilirdik. Ama, geçmişteki uygulamaları gördüğümüz için ne tür bir sıkıntı çıkacağını öngörebiliyoruz” dedi.

Komisyon iadesi büyük sorun

Büyükçelebi, acentelerin poliçe iptallerinde yaşadıkları ‘komisyon iadesi’ sorunuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bir sigorta ürününü pazarlarken ciddi bir emek harcanıyor. Başta trafik sigortası olmak üzere tüm branşlar için aynı şey geçerli. Kısa dönemde yapılan iptallerden dolayı acenteler kazandıkları parayı, otomatik olarak iade etmek durumunda kalıyor. Yaptığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Bu çok büyük bir sıkıntı. Daha önce bu yönde bir teşebbüsümüz oldu ve trafik sigortalarında 20 liralık bir komisyon kazanma durumu ortaya çıktı. Bunun geliştirilmesi ve tüm branşlara yayılması lazım. İptaller için de emek harcıyoruz. Bu noktada, iptal-iade komisyonlarında bir gelişim sağlanması gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle de havuz poliçeleri için konuşuyorum. Bunu tamamına yansıttığınız zaman büyük problem; acenteler için mayıs ayı diye bir şey kalmıyor.”