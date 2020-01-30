Türkiye’de bir ilk: Sigorta Algısı Araştırması

İstanbul Üniversitesi ve HDI Sigorta işbirliğinde gerçekleştirilen bu çalışmanın sigorta sektöründe bir ilk olduğunu ifade eden Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selcen Gür, "Bundan böyle sektörümüzle ilgili karar alırken ve proje geliştirirken bu çalışmayı göz önünde bulunduracağız. Çünkü bu çalışma Türk insanının sigortayla ilgili tutum ve davranışlarını analiz ediyor ve bu veriler olmadan sektöre yön vermeye çalışmak akılcı ve verimli olmayacaktır." dedi.

Bu çalışmayı Sigorta ve Reasürans Brokerleri aracılığıyla sektörün diğer paydaşlarına da sunacaklarını belirten Gür, "Sigortacılık, finans sektörünün en önemli alt sektörlerinden biri ve risklere karşı güvence sunması açısından vazgeçilmez bir sektör. Ülke ekonomisine direkt katkı sağlayan sigorta sektörünün büyümesi için veri temelli yönetim şart. Bu anlamda da bu araştırma sağladığı veriler sebebiyle çok değerli ve kritik." dedi.

Tüm Türkiye’yi kapsayan bu araştırmada 25-54 yaşları arasında farklı sosyo ekonomik gruplardan kişilerle görüşüldü.

Araştırma sonuçları ‘Sigorta ve Sigortalılık Algısı’ adlı kitapta toplandı. Araştırmaya göre sigorta denildiğinde Türk insanının aklına ilk gelen kavramlar: SSK, Bağkur,Emekli Sandığı,Güvence, Teminat ve Garanti.

Eğitim seviyesi yükseldikçe SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kavramlarının yerini Güvence, Teminat ve Garanti ile ‘hasar ve tazminatların ödenmesi’ alıyor.

Sigorta sahipliği yaş ve eğitim yükseldikçe artıyor. En fazla sahip olunan sigorta türleri ise Trafik, Kasko, BES ve Sağlık.

Kasko, hayat, sağlık sigortaları yaptırırkenki temel motivasyon ‘garanti altına almak’ iken BES’te ‘kendini güvenceye almak, birikim, yatırım yapmak’ ön plana çıkıyor. Trafik ve DASK söz konusu olduğunda ise ‘zorunlu olması ve önlem almak’ temel motivasyon kaynakları.

Sigorta satın alırken hala en önemli kanal ACENTELER. Sağlık sigortalarında ise acentelerin dışında ONLINE KANALLAR öne çıkıyor.

Diğer sigorta türlerine göre daha uzun zamandır sahip olunan sigorta türleri ise Kasko ve DASK.

Türk insanının endişe ve risk algısına baktığımızda ‘bugün’ün endişe algısının sağlık harcamalarından oluştuğunu görüyoruz. Kendisi ve ailesi için gerekli olabilecek sağlık harcamaları ve başa gelebilecek ciddi bir hastalık insanımız için bugünün risk algısını teşkil ediyor.

Uzak geleceğe projeksiyon tuttuğumuzda ise eş ve ailenin kaybedilmesi endişesi baskın çıkıyor. Araştırmaya katılanların uzak geleceğe dair gördükleri bir diğer risk ise ekonomik kriz, işini kaybetmek ve yaşam standardının düşmesi.

Teknolojik gelişmelerin sigorta algısına etkilerine baktığımızda ise Türk insanının sigorta ile ilgili bilgileri en çok facebook, instagram ve internetteki haber sitelerinden edindiğini görüyoruz.